PwC Nederland zegt geen kwalijke rol te hebben gespeeld bij Australisch belastingschandaal

De Nederlandse tak van PwC heeft na eigen onderzoek verklaard dat er geen ongeoorloofde toegang is geweest tot vertrouwelijke informatie van de Australische overheid.

Australisch schandaal

Het onderzoek volgde op een schandaal in Australië waarbij een lokale partner van PwC, Peter Collins, betrokken was bij het ontwerp van nieuwe wetgeving om belastingontwijking tegen te gaan. Collins bleek geheime overheidsdocumenten te hebben gedeeld met collega’s, die deze informatie gebruikten om klanten te adviseren over het omzeilen van de wetgeving.

De kwestie heeft geleid tot het vertrek van Collins en het hoofd van PwC in Australië, evenals andere medewerkers. De overheidsconsultancytak van PwC in Australië is inmiddels afgesplitst.

Onderzoek

PwC Nederland besloot tot een onderzoek door eigen forensische accountants omdat het kantoor in documenten genoemd werd die waren vrijgegeven door een Australische senaatscommissie, meldt het FD. Uit het onderzoek blijkt volgens PwC Nederland dat er geen bewijs is dat vertrouwelijke informatie van de Australische overheid ongeoorloofd met Nederlandse collega’s is gedeeld.

Rapport niet openbaar

Hoewel PwC Nederland nu deze conclusie trekt, wijst hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek er op X op dat het rapport niet openbaar is. Ook wordt genoemd dat zes buitenlandse partners van PwC kritische vragen hadden moeten stellen over de herkomst van de informatie, maar hun identiteit blijft onbekend.