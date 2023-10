Voortaan ook videobellen met Belastingdienst mogelijk

Sinds deze week is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een digitaal bezoek aan de Belastingdienst via videobellen, meldt de fiscus.

Met de nieuwe contactmogelijkheid wordt de bereikbaarheid voor burgers vergroot, licht de Belastingdienst de stap toe. “Dit kanaal geeft je meer keuzevrijheid, want mensen hebben zélf de regie over het contact met de Belastingdienst. Naast de bestaande fysieke en online kanalen kan dit ook via video vanuit je eigen woonkamer of werkplek”, meldt unitdirecteur Dienstverlening Bjorn Meijer.

Proef tijdens coronapandemie

Een proef met videobellen ontstond tijdens de coronapandemie. Meijer: “Onze collega’s hielpen destijds mensen met het online invullen van hun belastingaangifte. Deze hulp is nu officieel uitgebreid met videobellen. Dit is een digitale balie waar mensen verschillende vragen over hun belastingzaken kunnen stellen. Naast hulp bij aangifte helpen we mensen met zorg- of huurtoeslag of een betalingsregeling”

Afspraak maken

“Iedereen kan een afspraak maken via de contactpagina op de website van de Belastingdienst of via de BelastingTelefoon. Daarbij is het niet nodig om een apart programma te downloaden”, licht Meijer toe. “In de afspraakbevestiging per mail staat een beveiligde link naar de afspraak. Die automatische verbinding werkt direct.”