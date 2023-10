CPB: veel internationale royaltystromen belastinggemotiveerd

Van de royalty-betalingen van land naar land is tenminste 18% gericht op belastingontwijking, schat het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport. Het hiermee gepaard gaande wereldwijde verlies aan belastinginkomsten ligt volgens de onderzoekers tussen de 6,5 en 16 miljard dollar.

Mogelijkheden belastingontwijking

Multinationals betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom (IE), zoals patenten en logo’s. De rechten daarvan kunnen zich in een ander land bevinden en over de inkomsten van de IE-rechten moet belasting betaald worden. Die belasting kan per land verschillend zijn, daarmee ontstaan mogelijkheden voor belastingontwijking.

Aandeel belastingmotieven

Dat betekent dat de omvang van de royalty-betalingen van land naar land niet alleen zakelijke motieven hebben, maar ook door belastingmotieven bepaald kunnen zijn. In het rapport Belastinggemotiveerde royaltystromen: omvang van misgelopen belastingen bepaalt het CPB welk aandeel van deze betalingen belastinggemotiveerd is en welk deel zakelijk:

‘We schatten dat tenminste 18% van de omvang van de stromen belastinggedreven is. Het hiermee gepaard gaande wereldwijde verlies aan belastinginkomsten bevindt zich tussen de 6,5 en 16 miljard dollar. De oorzaak van deze bandbreedte is dat sommige landen, zoals Luxemburg, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, in het geheel geen bilaterale stromen rapporteren, en sommige andere landen, zoals Ierland en Nederland, dat slechts gedeeltelijk doen. In het bijzonder ontbreken de bilaterale stromen van en naar belastingparadijzen. Voor de schattingen gebruiken we een nieuw ontwikkelde methode die rekening houdt met zowel het verplaatsen van de IE-rechten, als met sublicenties in doorsluislanden.’

Belastinggemotiveerde royaltystromen: omvang van misgelopen belastingen