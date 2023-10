Ondernemer wil weten welke gegevens Belastingdienst over hem heeft

Een ondernemer had het vermoeden dat hij voorkwam in de Fraude Signalering Voorziening. Omdat de minister niet over de brug kwam, spande hij een rechtszaak aan. Recht hebben is nog niet meteen recht krijgen, luidt de conclusie.

De vennootschappen van de ondernemer zijn meerdere keren gecontroleerd en hij krijgt geen subsidies meer. Op basis hiervan vermoedt de man dat zijn gegevens zijn verwerkt in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en andere fiscale systemen. Hij wilde weten of dit klopt, wat de verwerkingsdoeleinden zijn en of sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de ondernemer het recht om van de minister van Financiën antwoord op deze vragen te krijgen.

Inspanningsverplichting

De ondernemer wilde dat ook in systemen die vergelijkbaar zijn met de FSV zou worden nagegaan of zijn gegevens daarin voorkomen. Omdat de minister dit weigerde, stapte de man naar de rechter. Die vond dat het verzoek van de ondernemer algemeen was geformuleerd. Toch mag van de minister worden verwacht dat zij probeert te achterhalen of gegevens van de ondernemer in andere systemen zijn verwerkt, oordeelde de rechtbank. Dat alleen is gezocht in de FSV maakt dat de minister niet volledig heeft beslist op het AVG-verzoek van de ondernemer. Het verweer van de minister was dat dit ook helemaal niet kon: omdat de FSV niet voldeed aan de AVG, is deze uitgezet. Een externe partij onderzoekt nu hoe het zit met andere systemen.

Drie jaar

En daar komt nog iets bij. Wil de Belastingdienst antwoord kunnen geven op de vraag of de gegevens van de ondernemer in vergelijkbare systemen zijn gebruikt, moeten 600 primaire processen en 800 applicaties worden onderzocht. Dit duurt drie jaar. Het zou onzorgvuldig zijn als de minister nu al antwoord geeft op de vraag of de ondernemer voorkomt in die systemen, want zolang het onderzoek loopt weet de minister dat gewoon niet. Met dat laatste is de rechtbank het eens.

De ondernemer wilde ook weten of hij in enkele specifieke systemen voorkomt, zoals Risicokwalificaties toeslagen, Verwerken van fraudesignalen toeslagen, Aanpak team veelplegers en Omzetbelasting carrouselfraude. Dat er een onderzoek gaande is naar met de FSV vergelijkbare systemen, is onvoldoende om deze specifieke systemen uit te sluiten van een zoekslag, aldus de rechter. De minister heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het inzageverzoek in de door de ondernemer genoemde systemen is geweigerd.

Profilering

Omdat er wel persoonsgegevens van de ondernemer in de FSV zijn aangetroffen, heeft hij recht op inzage in het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De minister kan wel stellen, aldus de rechtbank, dat FSV een registratiesysteem is maar daarmee is het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering niet uitgesloten, en ook niet of de aangetroffen persoonsgegevens van de man voor die doelen zijn verwerkt. De minister moet een nieuw besluit nemen op het AVG-verzoek.

Verwijderd

Tot slot wil de ondernemer dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd. Maar dat kan niet op basis van het ingediende AVG-verzoek. Hij zal hiervoor een apart verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst.

Zie hier de uitspraak.