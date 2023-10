Belastingdienst wijst op aftrekmogelijkheden schenkbelasting

De Belastingdienst wijst erop dat het box 3-inkomen in 2024 hoger kan uitvallen voor belastingplichtigen die in 2023 schenkbelasting moeten betalen over een schenking en dit jaar na 5 november aangifte doen.

Als de aangifte uiterlijk 5 november 2023 binnen is en nog geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting is ontvangen voor 1 januari 2024, dan mag de verschuldigde schenkbelasting worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting 2024. Het bedrag mag alleen worden afgetrokken van banktegoeden in box 3. Voorwaarde is dat de banktegoeden door de aftrek niet onder 0 euro komen.

Aangiften voor schenkingen in 2023 die na 5 november en vóór 1 maart 2024 zijn ingediend leveren geen recht meer op aftrek in box 3 van de inkomstenbelasting 2024.