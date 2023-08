Zaak vol, kassa leeg: steeds meer restaurants staan te koop

De horeca draait weer op volle toeren, maar financieel staat veel bedrijven het water nog aan de lippen, tekent het Financieele Dagblad op na een rondgang. Belastingschulden, personeelstekort en hoge kosten: veel horecaondernemers zetten hun bedrijf te koop.

Hogere kosten kunnen niet (volledig) worden doorberekend aan klanten en sommige restauranthouders sluiten de deuren enkele dagen per week vanwege personeelstekort. En dat kost weer omzet. Het FD voorziet een ‘golf van faillissementen’ later dit jaar, ook vanwege de nog te betalen belasting uit coronatijd. Twee gerenommeerde restaurants in de hoofdstad moesten sluiten: Vanderveen en Le Restaurant. Het Leidse Donatello’s, een begrip in het goedkopere segment, gooide na veertig jaar de handdoek in de ring.

Verkoop niet altijd gunstig

Op de website Horecaspots staan inmiddels bijna zeshonderd restaurants te koop, maar verkoop is niet altijd een oplossing, geeft het Amsterdamse Duijn Horecamakelaars aan: ‘Er was een restauranteigenaar die zijn bedrijf kon verkopen voor drie ton. Maar hij had ook nog een loonbelastingschuld van anderhalve ton. Hij zou dan aan de verkoop van zijn bedrijf netto niets overhouden en dus besloot hij voorlopig maar door te gaan.’

Overnameplatform Brookz zag het aanbod van restaurants in de eerste helft van dit jaar met de helft toenemen. En daarbij zijn de verkoopprijzen in de horeca laag. Horeca-ondernemer Erik Derksen, mede-eigenaar van vier Buurten-restaurants in Utrecht, probeert de kosten te beteugelen door minder dure vleessoorten aan te bieden. ‘Geen tournedos van 40 euro, maar een bavette. Soms wat kleinere porties, dus geen zes groene asperges op een bord maar drie.’

Bron: FD