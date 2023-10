Wijziging voor de btw bij eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken

De Belastingdienst wijst op een wijziging per 1 januari 2024 voor de btw bij een eigen bijdrage voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken.

Ondernemers die van werknemers of relaties een eigen bijdrage ontvangen voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken mogen deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog tot 1 januari 2024 aftrekken van de uitgaven. Als de uitgaven op die manier onder het BUA drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) komen, mag de btw over de uitgaven worden afgetrokken.

Verandering

Vanaf 1 januari 2024 komt hier verandering in. Vanaf die datum mogen ondernemers, bij de berekening of het BUA drempelbedrag wordt overschreden, de eigen bijdrage niet meer aftrekken van de uitgaven. Het totaal van de uitgaven moet dan worden getoetst aan het drempelbedrag. Dit is bepaald in het Besluit omzetbelasting, berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag.