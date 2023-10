Belastingdienst praat fiscaal dienstverleners bij over Belastingplan 2024

De jaarlijkse Intermediairdagen (IMD) van de Belastingdienst voor fiscaal dienstverleners komen er weer aan. Tijdens het relatie- en kennisevenement krijgen fiscaal dienstverleners alle relevante fiscale informatie die zij nodig hebben om hun klanten komend jaar goed te kunnen adviseren. Ook kunnen fiscaal dienstverleners met hun vragen terecht bij de specialisten van de Belastingdienst, netwerken en ervaringen uitwisselen met vakgenoten. De IMD beginnen dit jaar op 7 november in Venlo en worden op 14 december online afgesloten.

Wil je weten wat er komend jaar verandert op het gebied van belastingen. Ben je veel bezig met de inkomstenbelasting en wil je bijgepraat worden over de wijzigingen van komend jaar? Tijdens de IMD ben je in één keer op de hoogte. Samen met de Belastingdienst bevorder je de eigen kennis: neem deel aan de themasessies, stel je vragen aan specialisten van de Belastingdienst, bezoek de informatiemarkt en ontmoet vakgenoten om je klanten ook komend jaar zo goed mogelijk te adviseren.

“Je wordt als fiscaal dienstverlener in een kort tijdsbestek bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het vakgebied. Hierdoor kun je je kennis vergroten en je klanten ook in de toekomst goed bedienen vanuit jouw professionaliteit” zegt Fred Thielemans, vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. “Op de Intermediairdagen heb je een uitgebreide informatiemarkt. Hier kun je in gesprek gaan met de specialisten van de Belastingdienst en vragen stellen over allerlei onderwerpen.”

Ook Henk Keizer, vaktechnisch coördinator loonheffingen, geeft aan dat je tijdens de IMD bijgepraat kan worden om bijvoorbeeld bepaalde zaken te verhelderen: “De aanwezige fiscaal dienstverleners krijgen verduidelijking over wanneer iemand in loondienst is. Dit wordt aan de hand van een aantal voorbeelden behandeld. Hierdoor weet een werkende en zijn adviseur sneller of men in een arbeidsrelatie als werknemer of als ZZP’er wordt aangemerkt. Op de Intermediairdagen Belastingdienst kun je meteen je vragen hierover stellen.”

Meer informatie en inschrijven

De IMD vinden dit jaar plaats op tien verschillende locaties van 7 november tot en met 6 december. Ben je niet in de gelegenheid om een live-bijeenkomst bij te wonen? Van 12 tot en met 14 december zijn de IMD ook online te volgen, waarna alle sessies terug te kijken zijn.

7 november 2023 – De Maaspoort, Venlo

9 november 2023 – WestCord WTC Hotel, Leeuwarden

14 november 2023 – De Kuip, Rotterdam

16 november 2023 – Conference Center Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

21 november 2023 – Grolsch Veste, Enschede

23 november 2023 – Atlas Theater, Emmen

28 november 2023 – Chassé Theater, Breda

30 november 2023 – Van der Valk Eindhoven-Best

4 december 2023 – Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

6 december 2023 – Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee

Wil je meer weten over de IMD, het dagprogramma of je gelijk inschrijven? Ga naar imd.pleio.nl.