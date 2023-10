Momentum Capital dient tuchtklacht in tegen accountants AFM

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer met een tuchtklacht tegen twee accountants die bij de AFM werken. De accountants hebben zich volgens de investeringsmaatschappij in een procedure ‘op onjuiste en zelfs misleidende wijze uitgelaten.’

Momentum Capital ligt al enige tijd in de clinch met de AFM, nadat de toezichthouder eind 2020 een last onder dwangsom oplegde wegens het onvolledig informeren van beleggers die via obligaties geld staken in Braziliaans vastgoed. Daarbij ging het met name over onjuiste informatie over de financiële situatie van het betreffende fonds. Momentum was het er niet mee eens, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de last terecht was opgelegd.

Ondernemingskamer

Bij de Ondernemingskamer boekte de investeringsmaatschappij in augustus wel succes met een beroep op de accountancyregels. De AFM zat mis met het oordeel dat er een afwaardering van 28 miljoen euro had moeten plaatsvinden, oordeelde de Ondernemingskamer. De toezichthouder liet daarna echter weten niet van plan te zijn de publicatie over de dwangsom in te trekken: ‘Het CBb heeft, als hoogste bestuursrechter, geoordeeld dat de door de AFM opgelegde last onder dwangsom en de publicatie daarvan – zij het met enkele aanpassingen – rechtens toelaatbaar zijn.’

Accountantskamer

Daarop stapt Momentum Capital nu naar de Accountantskamer met een tuchtklacht, meldt het bedrijf in een verklaring. Volgens het bedrijf hebben ‘onjuiste en misleidende stellingen van de AFM en bij haar werkzame accountants’ de basis gevormd voor de procedure en heeft dat geleid tot schadelijke publicaties over Momentum Capital. ‘Deze accountants hebben zich in en buiten die procedure op onjuiste en zelfs misleidende wijze uitgelaten over onderwerpen zoals de eigendommen, de kasstromen en de op basis daarvan bepaalde actuele waarde van de belangen in de vastgoedondernemingen. Volgens Momentum Capital hebben zij aldus welbewust het risico bevorderd dat rechtscolleges en het maatschappelijk verkeer onjuist worden geïnformeerd. Dat is in strijd met de fundamentele beginselen voor accountants zoals neergelegd in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).’

Uniek

“Voor zover wij weten, zijn tuchtklachten tegen AFM accountants niet eerder voorgekomen”, zegt Momentum-oprichter Martijn van Rheenen. “Dit betekent echter niet dat de beroepsregels niet gelden voor AFM accountants. Integendeel, als toezichthouder op accountantsorganisaties dienen AFM accountants zich meer dan welke accountant dan ook te houden aan deze gedragsregels. Dat is in deze Whc-zaak duidelijk niet gebeurd. Het besluit om tuchtklachten in te dienen hebben we niet lichtvaardig genomen. We voelen ons gesteund door het bewijsmateriaal, de diverse gerechtelijke uitspraken in deze zaak tegen de AFM en door onze investeerders. Voor mij is het niet zozeer de vraag of er door de AFM accountants gedragsregels werden geschonden, maar of er überhaupt één niet door hen is geschonden. Maar die toets is niet aan mij, dat is aan de Accountantskamer.”