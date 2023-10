Hogere tarieven box 2 en 3 stellen dga voor winstuitkeringsdilemma

Ondernemers die winst in hun persoonlijke BV hebben gestald, moeten een keuze maken nu de belastingtarieven in box 2 en 3 van de inkomstenbelasting in 2024 omhooggaan, schrijft het FD. De grote vraag is of het slim is de vergaarde winst nog dit jaar aan zichzelf uit te keren.

Per 1 januari gaat het hoge tarief in box 2 (voor bedragen boven de 67.000 euro) niet naar 31 procent, maar naar 33 procent, zo besloot de Tweede Kamer afgelopen week. Het lage tarief wordt 24,5 procent. De belasting in box 3 gaat van 32 procent naar 36 procent en niet, zoals eerder voorgesteld, naar 34 procent.

Laag tarief box 2 altijd voordeliger

Met de invoering van het tweeschijvenstelsel en de tariefsverhogingen in box 2 en 3 komt de vraag aan de orde of winsten in een persoonlijke BV niet beter kunnen worden uitgekeerd en verder privé worden belegd, aldus het FD. Dat liet René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson, uitrekenen wanneer het voor belastingplichtigen gunstig uitpakt om nog in 2023 dividend uit te keren. Dat verschilt per situatie, maar in algemene zin stelt hij dat, als er na 2023 vermogen uit de BV kan worden gehaald tegen het lage tarief van 24,5 procent, het altijd voordeliger is om dat te doen in plaats van nog dit jaar dividend uit te keren tegen het huidige tarief van 26,9 procent en privé te gaan beleggen.

Korte uitsteltermijn kan pleiten voor afrekenen

Is het onvermijdelijk om in de toekomst tegen het 33 procent-tarief af te rekenen, dan hangt de keuze af van het aantal jaren dat de belastingafdracht nog kan worden uitgesteld en het rendement dat gedurende die periode wordt gemaakt. ‘Als vuistregel geldt dat naarmate de uitstelperiode korter is en het rendement hoger, het eerder voordelig is om nog dit jaar af te rekenen in box 2 tegen 26,9 procent in plaats van in de toekomst tegen 33 procent.’

Lees het hele verhaal op FD.nl