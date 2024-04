Personalia: RSM benoemt Wouter Diederen tot international tax director

Wouter Diederen wordt per 1 mei international tax director bij de internationale fiscale adviespraktijk van RSM in Amsterdam. Hij was de afgelopen tien jaar werkzaam voor Baker McKenzie.

Diederen gaat zich bij RSM onder andere richten op fiscale advisering van internationaal opererende cliënten op het gebied van onder meer internationale tax planning, transfer pricing, overnames en herstructureringen. ‘Met een groot klantenbestand, van familiebedrijven tot multinationals, heeft Wouter veel ervaring opgedaan in diverse sectoren, waaronder groothandel, detailhandel, media en offshore-industrie.’ Bij Baker McKenzie was hij legal director in de Tax Practice Group.

Volgens RSM-partner Marco Jansze betekent de komst van Diederen een belangrijke stap in de internationale groeiambities op het gebied van internationale fiscale advisering. RSM telt in Nederland acht locaties met in totaal 675 medewerkers.