Onderzoek: ontvangers NOW waren vóór en na pandemie riskantere zakenpartners

Bedrijven die NOW-steun ontvingen zijn riskanter om zaken mee te doen, zowel vóór als na de pandemie. Dat concludeert Altares Dun & Bradstreet op basis van eigen onderzoek naar de impact van de NOW-steun onder 84.000 bedrijven. Ook betaalden bedrijven die steun ontvingen hun rekeningen relatief minder vaak op tijd, waren ze vaker betrokken bij incassotrajecten en liepen zij een hoger risico op faillissementen, ten opzichte van bedrijven die geen steun ontvingen.

“Het onderzoek laat zien dat de NOW-steun niet alleen aan bedrijven is gegeven die tegen een faillissement aan zaten. Veel van de NOW-ontvangers hadden zelfs een laag faillissementsrisico”, zegt Barry de Goeij, Senior Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet. “Toch zien we wel een verschil tussen de bedrijven die steun aanvroegen en bedrijven die dit niet hebben gedaan: ze hadden relatief vaker een geschiedenis van late betalingen, meer incassoprocedures en financieel uitdagende omstandigheden. Zakendoen met deze bedrijven brengt een groter risico met zich mee. Relatief gezien is het risico op incasso wel driemaal zo hoog bij de bedrijven die NOW-steun hebben aangevraagd, ten opzichte van de bedrijven die dit niet hebben gedaan.”

Steunbedrijven relatief hoger faillissementsrisico

Altares Dun & Bradstreet geeft bedrijven een faillissementsrisico-rating van 1 tot 4, waarbij 1 betekent dat er een lage kans is op een faillissement en 4 verwijst naar een verhoogde kans. Zo kwam er uit het onderzoek dat bedrijven die geen NOW-steun ontvingen over het algemeen een lager faillissementsrisico vertoonden. Opvallend was dat binnen de groep bedrijven die NOW-steun hadden aangevraagd, er juist relatief méér bedrijven waren met een rating van 4, hoewel dit dus niet alle bedrijven uit deze groep waren.

Vanaf de eerste meting in juni 2020 is bijgehouden wat het faillissementenaantal was onder de bedrijven die geen steun ontvingen: na 12 maanden was dit 0,16 procent en na 24 maanden 0,22 procent. Terwijl onder bedrijven die wel steun ontvingen na 12 maanden 1,22 procent failliet was en na 24 maanden wel 2,02 procent.

Er is op dezelfde manier gekeken naar de vrijwillige beëindiging. Onder bedrijven zonder de steun koos 9,10 procent na 12 maanden de activiteiten te beëindigen en na 24 maanden 14,20 procent. Dit was een stuk minder onder bedrijven met de NOW-steun namelijk 2,75 procent na 12 maanden en 5,01 procent na 24 maanden.

Zakendoen met steunbedrijf: driemaal zo hoog risico

De Dun & Bradstreet Paydex geeft aan hoelang het duurt voordat een organisatie voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, gebaseerd op betaalervaringen vanuit die organisaties. Hieruit bleek dat bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, zowel in 2020 als 2023, vaker tijdig hun facturen betalen, dan bedrijven die de steun wel ontvingen. Op deze manier zag Altares Dun & Bradstreet ook dat bij de meerderheid van organisaties, ongeacht of ze de steun ontvingen, er geen lopende incassotrajecten waren. Het zakendoen met bedrijven die wel de NOW-steun hebben aangevraagd, brengt relatief gezien een driemaal zo groot risico met zich mee in vergelijking met de bedrijven die de steun niet gebruikten omdat ze vaker betrokken waren bij incassotrajecten.

Steunaanvraag daalde gestaag

De NOW-steun is voornamelijk opgevraagd gedurende de eerste periode, nog voor juni 2020, bekend als NOW-1. Toen hebben 72.377 bedrijven voor het eerst de steun ontvangen. In de daaropvolgende periodes zijn de aanvragen dusdanig gedaald dat er in de laatste periode, NOW-6, nog maar 1.278 bedrijven voor het eerst de NOW-steun ontvingen. De NOW-steun werd het meest opgevraagd in de volgende sectoren: