Nieuwe modelovereenkomst voor zzp’ers in de bouw

De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd voor zzp’ers die werken in de bouw, zo meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Met de modelovereenkomst kan een ondernemer in de bouw- en infrasector waarborgen dat er geen sprake is van een dienstverband.

De oude modelovereenkomst was per 2022 verlopen, waarna Bouwend Nederland een nieuwe overeenkomst heeft aangevraagd. De verlopen modelovereenkomst mocht nog wel gebruikt worden; per oktober 2023 is de nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd en gepubliceerd; die is geldig tot en met april 2029. ‘Nu sprake is van een nieuwe modelovereenkomst voor uitbesteding van werk aan een zzp’er, is het zaak dat bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst gaan hanteren om de gewenste zekerheid te behouden. Dit geldt in ieder geval voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor het uitbesteden van werk aan een zzp’er.’

Bepalingen strikt opvolgen

Bouwen Nederland wijst erop dat feitelijk conform de modelovereenkomst moet worden gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomst strikt moeten worden opgevolgd. Die gearceerde bepalingen zijn onder meer dat KvK- en btw-nummer ingevuld moeten zijn, dat de onderaannemer vrij is om voor derden te werken, dat de omschrijving van het werk voldoende duidelijk moet zijn en dat de onderaannemer zijn werk zelf mag indelen.

Aanpassingen

In de nieuwe modelovereenkomst is een voorbehoud opgenomen voor het geval een zzp’er het werk zelf geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Dan moet daarvoor een aparte overeenkomst afgesloten worden tussen de zzp’er en de partij waaraan het werk wordt uitbesteed.

De fiscus heeft aangegeven dat de nieuwe wetgeving voor het werken met zzp’ers, voorzien voor 2025, geen gevolgen zal hebben voor de goedgekeurde modelovereenkomsten.