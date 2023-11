Eerste Kamer wil af van verhoogde heffing havermelk

De Eerste Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van de PvdD die het kabinet verzoekt om dranken zonder toegevoegde suikers niet langer onder de verhoogde heffing te laten vallen. Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld havermelk en vruchtensappen zonder toegevoegde suikers begin volgend jaar niet duurder worden.

Protest havermelkdrinkers

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken als frisdrank en alcoholvrij bier wordt per 1 januari 2024 verhoogd, in de hoop dat mensen dan voor gezondere alternatieven zoals water kiezen. De verhoging van de heffing gaat dan ook niet gelden voor mineraalwater en dierlijke zuivel als melk en karnemelk. Daar kwam echter protest tegen van onder meer havermelkdrinkers en het Voedingscentrum. Plantaardige dranken zonder toegevoegde suikers, zoals havermelk, vielen namelijk niet onder de vrijstelling. De reden hiervoor is dat voor deze relatief nieuwe productgroep geen categorie bestaat in het belastingsysteem. Onrechtvaardig, betoogden onder meer de 40.000 ondertekenaard van de petitie ‘Stop de limonadetaks op alternatieven voor melk’.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van volksgezondheid verdedigde de maatregel aanvankelijk. In Trouw gaf hij onlangs echter al toe dat de verhoging voor plantaardige dranken zonder toegevoegde suikers ‘eigenlijk een onbedoeld, ongewenst en zelfs ook onlogisch effect’ is.

Eerste Kamer

De nu aangenomen motie van de PvdD werd gesteund door onder meer VVD, BBB en GroenLinks-PvdA. Daarin wordt de regering verzocht de voorstellen zodanig aan te passen dat dranken zonder toegevoegde suikers niet langer onder de verhoogde heffing zullen vallen, en de Eerste Kamer daarover binnen drie maanden te berichten. Tweede Kamerleden Lammert van Raan en Eva van Esch (allebei PvdD) probeerden eerder al alleen plantaardige alternatieven voor melk uit te zonderen van de belastingregel, maar dat voorstel kwam niet door de Tweede Kamer.