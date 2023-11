Zuid-Holland in 2024 hoogste wegenbelasting, Noord-Holland laagste

Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn woensdagavond laat akkoord gegaan met een verhoging van de opcenten, het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting. De verhoging van 95,7 naar 98,7 opcenten levert de provincie komend jaar 11,8 miljoen extra inkomsten op.

Daarmee is Zuid-Holland in 2024 de provincie met de hoogste opcenten, het deel dat provincies zelf bovenop de landelijke wegenbelasting mogen leggen. In totaal ontvangt Zuid-Holland komend jaar bijna 390 miljoen euro aan wegenbelasting, bijna de helft van de totale inkomsten van Zuid-Holland. De verhoging van 95,7% naar 98,7% betreft volgens de coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA een indexering. PVV, JA21 en Forum voor Democratie stemden tegen de verhoging maar haalden geen meerderheid.

Noord-Holland: inhaalslag

Alle andere provincies, met uitzondering van Noord-Holland, lijken aan te sturen op een bevriezing van de opcenten. Noord-Holland kiest voor een forse verhoging van 67,9% naar 77,4%, maar blijft daarmee de provincie met de laagste wegenbelasting van Nederland. Ook in Utrecht en Overijssel bedragen de opcenten minder dan 80%. Het gemiddelde ligt volgend jaar op 85,8 procent. Elektrische auto’s zijn ook in 2025 nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Waar betaal je in 2024 de hoogste wegenbelasting?

(Opcenten per provincie)