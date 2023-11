Intermediairdagen Belastingdienst: bijdragen aan focus fiscaal dienstverlener

Ruim 650 fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals bezochten vorige week De Kuip in Rotterdam voor een van de tien Intermediairdagen van de Belastingdienst. “We dienen een gezamenlijk belang, dat van mkb-ondernemers die correct en op tijd aan hun fiscale verplichtingen willen voldoen”, hield MKB-directeur Nes Barkey Wolf van de Belastingdienst hen voor.

“Mooi dat cijfers aantonen dat ondernemers die zich door u laten begeleiden, veel vaker een hogere kwaliteit van hun belastingaangifte hebben. Daarom streven wij altijd naar een gelijkwaardige relatie. We luisteren naar u en versterken graag de driehoek tussen u, uw klant en onszelf. Dat levert een gefundeerd vertrouwen op in elkaar”, concludeerde Barkey Wolf tijdens zijn opening.

Nieuwe regelgeving

Laxmi Falli van het belastingadvieskantoor 2Count Rotterdam BV nam deel aan de middag in Rotterdam. “Je moet elkaar blijven voeden. De Intermediairdagen zijn zo’n gemakkelijke manier om op de hoogte te blijven van nieuwe regelgeving. Neem de nieuwe plannen loonheffing 2024, alleen vanwege de fiscale gevolgen daarop mag de Belastingdienst zo’n dag wel twee keer per jaar organiseren. Daarnaast ontvang je direct toepasbare praktische tips. Nu weet ik de veranderingen voor het belasten van een (wereld)inkomen en de casusafhankelijkheid hiervan.”

Bevestiging en update van actuele kennis

Wil jij de compliance voor mijn kwartaalaangifte verzorgen? Het is een vraag die fiscaal dienstverlener Henk van den Hoek van administratiekantoor The Finance Guy in Rhoon (vlakbij Rotterdam) vaak krijgt. “Eigenlijk wil een ondernemer daar geen omkijken naar hebben”, vult Yvonne Wolf van administratiekantoor By Control in Bergschenhoek aan. Ruim 30 jaar geleden waren zij collega’s bij KPMG, ze ontmoeten elkaar nog jaarlijks op deze Intermediairdag. “Het is fijn een bevestiging te krijgen van je eigen actuele kennis en je hoort ook echt weer wat nieuws.” Met dat laatste doelt Van den Hoek bijvoorbeeld op het ambtshalve verzoek waarbij het opnieuw indienen van een aangifte in 2024 niet meer behandeld wordt als een bezwaar. “De afschrijvingsmethodiek voor gebouwen wijzigt. Dat betekent een verandering voor ondernemers met onroerend goed, omdat voor de afschrijving het onderscheid tussen eigen gebruik of verhuur van een pand verdwijnt”, verklaart Wolf. In beide gevallen kun je vanaf 1 januari 2024 nog maar tot 100% van de WOZ-waarde afschrijven.

Forfait op zonnepanelen

Specifieke kennis opdoen en trends ontdekken, daarvoor kwam relatiebeheerder Annouk van Houwelingen van Tromp Advies Accountants – Belastingadviseurs uit Hardinxveld-Giessendam naar de Intermediairdagen. Informatie over de uitbreiding van het forfait (het vooraf vastgestelde bedrag) voor zonnepaneelhouders gaf haar nieuwe inzichten. Aangezien Van Houwelingen vooral voor zzp’ers werkt, kan ze de btw-berekening direct in de boekhouding opnemen. “Zzp’ers met zonnepanelen op of bij hun woning kunnen het forfait ook toepassen. Liggen ze op een zakelijk pand, dan geldt het forfait niet”, benoemt Van Houwelingen een belangrijke verandering voor haar klanten.

Maatregelen tegen schijnzelfstandigheid

Tijdens de dag werden ook praktische tips gegeven die dienstverleners kunnen toepassen voor hun klanten en relaties. Cor Stigter van administratiekantoor Stigter in Vlaardingen vertelt na afloop van de presentatie ‘Belastingplan 2024’ weer scherp te hebben wanneer je wel of niet verkapt in loondienst bent. “Een onderhoudsmonteur met een eigen bedrijfspand, eigen materialen en bus, kan niet verkapt in loondienst zijn bij een klant. De Belastingdienst treft naar mijn idee goede maatregelen tegen schijnzelfstandigheid”, concludeert Stigter. Barkey Wolf (Belastingdienst) is tevreden met het resultaat van de intermediairdag. “Wij voelen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de focus die u als intermediair heeft voor uw klanten. Onze ondersteuning is hiervoor beschikbaar, waarbij we graag jullie maatschappelijke meerwaarde benoemen.”

Meer informatie over de Intermediairdagen van de Belastingdienst is hier te vinden.