Alliander wint laatste Kristalprijs

Netbeheerder Alliander is de winnaar geworden van de Kristalprijs, de prijs voor de meest transparante mvo-verslaggeving. Met de bekendmaking, afgelopen woensdag, viel ook het doek voor die prijs die sinds 2010 door het ministerie van EZK en de NBA werd uitgereikt.

De jury van de Kristalprijs was volgens juryvoorzitter Monika Milz zeer te spreken over de leesbaarheid en toegankelijkheid van het jaarverslag over 2022 van Alliander, dat veel inzicht geeft in kansen en risico’s die spelen bij de netbeheerder. Helemaal als een verrassing kwam de uitverkiezing niet: Alliander won recent ook al de Henri Sijthoff-prijs van het FD voor de beste verslaggeving. De netbeheerder won de prijs ook al in 2016. Alliander speelt een grote rol in de energietransitie. Om die reden noemde CFO Walter Bien het belangrijk dat het bedrijf transparant is over de eigen activiteiten en de maatschappelijke bijdrage.

Abneu-affaire

Alliander versloeg FMO en Philips. Ontwikkelingsbank FMO opereert in een complexe omgeving met de nodige integriteitsrisico’s, aldus juryvoorzitter Milz. Philips was al vaker genomineerd voor de Kristalprijs (en won in 2018 en 2021) en biedt een vooruitstrevend duurzaamheidsverslag. ‘Het is duidelijk dat Philips graag vooroploopt’, stelde Milz. Kritiek was er ook: iets meer zelfreflectie rondom de apneu affaire was wel passend geweest, vond de jury.

Jury

Sinds 2004 bestond de Transparantiebenchmark. In 2010 werd daaraan de Kristalprijs gekoppeld voor bedrijven met het beste in de benchmark scoorde. In de even jaren was de Kristalprijs een juryprijs. Juryvoorzitter Milz toonde zich trots op de grote kwaliteitsslag die in de afgelopen jaren volgens haar is gerealiseerd, maar benadrukte: ‘Blijf ieder jaarverslag als uitdaging zien om verantwoording af te leggen. Maak het verschil en vertel het de wereld, je medewerkers en je beleggers.’ Het jaarverslag moet meer zijn dan alleen een wettelijke verplichting, aldus Milz.

Event

De prijzen werden uitgereikt tijdens een Kristalevent op 28 november in Amsterdam. Tijdens het programma werd in workshops nader ingegaan op dubbele materialiteitsanalyses, circulariteit en de CSRD en het toezicht op naleving daarvan door de AFM. Ook werd teruggeblikt op de impact van de Transparantiebenchmark en de Kristalprijs op de verbreding en verdieping van jaarverslaggeving in de afgelopen decennia.

Eervolle vermelding

Naast de Kristalprijs was er dit jaar ook een eervolle vermelding voor het thema ‘dubbele materialiteit’ in het jaarverslag. NBA-bestuurslid Aleks Kayhan reikte die eervolle vermeldingen uit aan DSM en de NS, die allebei een stap verder gaan in transparante verslaggeving. Mvo-verslaggeving gaat inmiddels ‘van nice to have naar must have’, aldus Kayhan.

Winnaars

2023 Alliander 2021 Philips 2019 Schiphol 2018 Plus + Philips 2017 BAM 2016 Alliander 2015 AkzoNobel 2014 NS 2013 Philips 2012 DSM 2011 DSM 2010 KPN

Bron: accountant.nl.