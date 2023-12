Publieke sector rapporteert vooral over ‘S’ van ESG, niet de ‘G’

In vergelijking met vorig jaar rapporteren organisaties in de Nederlandse publieke sector meer langs de lijn van de ESG-thema’s (environmental, social en governance). Governance blijft echter onverminderd achter. Dat blijkt uit een nieuw PwC-onderzoek naar de verslaglegging van duurzaamheid in de publieke sector.

PwC keek naar de jaarverslagen over 2022 van vijftig organisaties en vergeleek de resultaten met het onderzoek naar de jaarverslagen over 2021. In veel verslagen lichten de organisaties acties op het gebied van milieu toe, terwijl sociale aspecten ten opzichte van vorig jaar meer aandacht krijgen. Governance blijft echter onverminderd achter. Veel organisaties linken de duurzaamheidsdoelstellingen aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties.

Strategische agenda

Duurzaamheid staat bij veel organisaties binnen de Nederlandse publieke sector hoog op de strategische agenda. Toch is het de vraag of de voortgang en prestaties op het gebied van duurzaamheid ook transparant worden weergegeven in een geïntegreerde duurzaamheidsverslaglegging. Een directe verplichting, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor private ondernemingen, ontbreekt namelijk voor publieke organisaties.

Net als vorig jaar blijkt dat gemeenten op alle drie de ESG-thema’s rapporteren. In de onderwijssector is er een flinke toename in het aantal organisaties dat rapporteert op het gebied van de ‘S’: van ongeveer 25 naar 50 procent. De scores voor woningcorporaties en overheden en uitvoeringsorganisaties zijn vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. De ministeries en overige overheden geven vooral toelichtingen op milieuacties, zoals de ambitie om CO2-neutraal te worden.

Outside-in

Voor alle onderzochte jaarverslagen geldt dat deze opgemaakt zijn vanuit een eenzijdige materialiteit: de impact van de organisatie op de buitenwereld (inside-out). ‘De informatiewaarde en maatschappelijke relevantie van het jaarverslag kan toenemen als de organisatie eerst bepaalt welke duurzaamheidsonderwerpen voor haar het meest relevant zijn’, aldus Marcus Looijenga van PwC. De CSRD biedt volgens hem de publieke sector de kans om leidend te zijn in het verhogen van relevantie van de jaarverslagen. ‘De maatschappelijke vraag naar transparantie en verantwoording over de duurzaamheidsaanpak neemt sterk toe richting het bedrijfsleven én de overheid. Het kader van de CSRD kan de publieke sector helpen om te zorgen voor een waardevolle aanwending van middelen en hier op transparante wijze verantwoording over af te leggen aan alle belanghebbenden.’ Hoewel er nu geen verplichting bestaat voor de publieke sector ten aanzien van de CSRD, lijken de sectorspecifieke standaarden te impliceren dat een verplichting wel gaat komen.

Lees hier bij PwC een artikel over dit rapport.

Bron: PwC