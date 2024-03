Wet verhoging minimumloon aangenomen

De Tweede Kamer heeft onlangs het voorstel Wet verhoging minimumloon 2024 (36488) aangenomen. Minister Van Gennip van SZW verzoekt om spoedige behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel. Uiterlijk medio april moet UWV weten wat de hoogte van het minimumloon wordt en starten met het verwerken van de nieuwe bedragen in de systemen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel verhoging minimumloon is het amendement Van der Lee c.s., om de koopkracht van lage en middeninkomens extra te verbeteren. Dit amendement is op 24 oktober 2023 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is half januari ingediend. De Tweede Kamer heeft op 19 maart ingestemd met het wetsvoorstel en twee moties aangenomen:

de motie over een invoeringstoets waarin wordt ingegaan op de effectiviteit en de gevolgen voor werknemers en mkb-werkgevers; de motie over de effecten van de verzwaring van werkgeverslasten altijd berekenen en meewegen in de besluitvorming.

Er zijn ook een aantal moties aangehouden of verworpen.

Minimumloon 1,2 procent omhoog

In lijn met het amendement regelt het wetsvoorstel verhoging van het minimumloon met 1,2 procent per 1 juli 2024 en met doorwerking op de uitkeringen en andere aan het wettelijk minimumloon gekoppelde regelingen.

Deadline 15 april

UWV heeft 15 april uitsluitsel nodig over de hoogte van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024. UWV heeft op verzoek van minister Van Gennip aangegeven dat, indien strikt noodzakelijk, uitstel naar uiterlijk dinsdag 16 april mogelijk is. De reden hiervan is de tijd die nodig is om de bedragen, die per 1 juli 2024 zullen gelden, correct in te regelen in de systemen. Dit zodat UWV per 1 juli uitkeringen met de juiste hoogte kan uitkeren.

De verhoging van het minimumloon werkt door in bijna 70 uitkeringen en regelingen, en UWV is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van een belangrijk deel van deze doorwerkingen. In totaal keert UWV jaarlijks circa 1,1 miljoen uitkeringen uit. Deze uitkeringen vertegenwoordigen een waarde van ruim € 20 miljard. UWV zal na 16 april onomkeerbare stappen moeten zetten om in juli correcte bedragen uit te kunnen keren.

Spoedige behandeling vereist

Wanneer er op 16 april nog geen uitsluitsel is van de Eerste Kamer, is de kans aanwezig dat UWV vanaf 1 juli onjuiste bedragen uit zal keren.

De minister kan UWV tijdig het benodigde uitsluitsel bieden, als de Eerste Kamer de behandeling van onderhavig wetsvoorstel uiterlijk op 16 april afrondt. Van Gennip verzoekt de Kamer te kijken naar de mogelijkheden om het wetsvoorstel spoedig te behandelen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 26 maart de procedure.

Kamerbrief verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024

Wet verhoging minimumloon op eerstekamer.nl