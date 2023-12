Betalingskorting op voorlopige aanslag afgeschaft

De Belastingdienst is begonnen met het versturen van ruim vier miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2024. De aanslag kan vanaf nu direct worden betaald met iDEAL, maar de betalingskorting voor wie het bedrag in een keer betaalt, is voorgoed verleden tijd.

De afschaffing van de betalingskorting is een vervolg op de afschaffing van de betalingskorting bij de vennootschapsbelasting. ‘Via een automatische incasso levert het betalen per maand namelijk vrijwel geen extra administratieve lasten meer op. Bij de invoering van de korting was dit nog wel zo. De besparing die hiermee vrijkomt, gebruikt het kabinet voor lastenverlichting van huishoudens’, aldus de fiscus. Voor 2023 was de korting bij betaling ineens nog 2 procent. Die werd berekend over de helft van het bedrag. In 2022 was de betalingskorting met 0,01 procent te verwaarlozen. Dat komt omdat de korting was gekoppeld aan de invorderingsrente en die was begin 2022 verlaagd naar 0,01 procent.

De 1,7 miljoen mensen die een voorlopige teruggaaf over 2024 verwachten, krijgen nog dit jaar bericht. Vanaf 9 januari valt bij ongeveer 2,4 miljoen mensen een te betalen voorlopige aanslag op de mat.