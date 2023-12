Belastingdienst vertrouwt Adobe niet meer

De Belastingdienst heeft functies van softwareconcern Adobe voor het plaatsen van cookies uit voorzorg uitgezet. Dit is een reactie op de massaclaim tegen Adobe die Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) heeft aangekondigd. SBN beschuldigt Adobe ervan stiekem persoonsgegevens te verzamelen. Het Amerikaanse bedrijf ontkent.

‘De Belastingdienst vindt het beschermen van persoonsgegevens zeer belangrijk. De dienst heeft Adobe daarom om verheldering gevraagd over het gebruik van cookies zoals beschreven in het artikel, maar daar is op dit moment nog geen antwoord op gekomen’, laat een woordvoerder per e-mail weten aan het ANP. ‘Het is voor de Belastingdienst van groot belang dat de gebruikers van de website worden beschermd, om deze reden heeft de organisatie uit voorzorg de Adobe cookie-functionaliteit op de website uitgeschakeld totdat Adobe de zaak heeft opgehelderd.’

Massaclaim

Adobe verzamelt volgens SDBN op grote schaal privacygevoelige informatie van Nederlanders. Daarmee overtreedt het softwarebedrijf volgens de claimstichting de privacywetgeving. SDBN eist daarom namens alle Nederlandse internetgebruikers een schadevergoeding. Maar de massaclaim berust volgens Adobe op misverstanden over de bedrijfstechnologie van Adobe en de rol van Adobe met betrekking tot gegevens die haar bedrijfsklanten verzamelen.

‘In tegenstelling tot wat wordt beweerd, is Adobe geen “gegevensbeheerder” wanneer het diensten levert aan onze Experience Cloud-klanten. Adobe is een verwerker van data die door deze zakelijke klanten worden verzameld. De zakelijke klant is de gegevensbeheerder en beslist als zodanig welke cookies op zijn website worden geplaatst, welke data worden verzameld, voor welke doeleinden die data worden gebruikt en welke toestemming hij moet vragen aan bezoekers van zijn eigen website. Als gegevensverwerker stelt Adobe haar klanten in staat deze beslissingen te nemen binnen Adobe Experience Platform, onderdeel van Adobe Experience Cloud, en biedt het integraties met toonaangevende tools voor toestemmingsbeheer om klanten te helpen toestemmingsbeheer op hun websites te implementeren zoals zij wettelijk noodzakelijk achten op basis van de landen waarin zij actief zijn,’ laat een woordvoerder weten.

RTL

Onder andere via de sites van Buienradar, TUI, Marktplaats en de Belastingdienst komen persoonsgegevens bij Adobe terecht, stelde de SDBN. RTL, dat namens Buienradar reageert op de massaclaim, onderschrijft dat Adobe gegevens over sitebezoekers slechts verwerkt. Het gaat volgens een woordvoerder om het bijhouden van statistieken over websitebezoekers. Adobe kan en mag die gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden, zegt het mediabedrijf.