Efficiënter werken vanuit Microsoft 365: drie tips

Als partner/vennoot van een accountantskantoor zoek je naar mogelijkheden om je organisatie efficiënter en effectiever te maken. Zeker wanneer je al handjes tekort komt in deze krappe arbeidsmarkt.

Waar nog veel winst te behalen valt. We zien dat accountantskantoren vaak meerdere softwareleveranciers inzetten wat leidt tot integratieproblemen en inefficiëntie. Daarnaast resulteert dit in onnodige dubbele kosten.

Met Microsoft 365 kun je de meeste externe softwarepakketten integreren en de voordelen van één platform benutten. We noemen hieronder drie voorbeelden.

1. Documentbeheer

In veel accountantskantoren vindt documentopslag plaats in Teams, SharePoint of in het CRM-pakket. Dit leidt vaak tot verwarring en meerdere versies van dezelfde documenten. Door deze systemen samen te brengen centraliseer je alle belangrijke documenten/bestanden op één plek terwijl ze toch toegankelijk blijven vanuit beide platforms. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook gebruiksvriendelijkheid.

2. Projectbeheer

Door over te stappen naar Microsoft Teams Planner en To-Do heb je één overzicht van je totale workflow van projecten en programma’s. Deze overstap is niet alleen kostenbesparend, het zit namelijk al in je Microsoft 365-abonnement, maar zorgt ook voor een betere samenwerking binnen je team, je vermindert de kans op miscommunicatie en je maakt het beheer van taken verantwoordelijkheden veel overzichtelijker.

Ga je next level, gebruik dan Power BI om interactieve dashboards te creëren voor projecten en programma’s.

3. Visualisatie

Overzichtelijke en informatieve dashboards voor klanten zijn een belangrijk vertrekpunt bij je advisering. Onze tip: gebruik Microsofts Power BI in plaats van externe software zoals Visionplanner. Power BI biedt niet alleen goede visualisatiemogelijkheden, maar ook naadloze integratie met andere 365-applicaties. Hierdoor is het eenvoudig(er) complexe financiële data (bijv. vanuit Excel) helder en begrijpelijk te presenteren aan je klanten. Win-win dus.

Voor de interne bedrijfsvoering is Power BI ook een handig instrument. Je kunt je volledige workflow in overzichtelijke dashboards laden waardoor medewerkers (en managers) real-time inzicht krijgen in de werkzaamheden. Door deze inzichten ben je als kantoor in staat om snel te schakelen en bij te sturen waar nodig.

Kortom

Het is duidelijk dat Microsoft 365 nog veel (soms onbekende) mogelijkheden heeft om een efficiëntere werkomgeving te creëren. Als je het goed toepast, gaat het hand in hand met kostenbesparing en tevredenheid van medewerkers. En dan hebben we het niet eens gehad over de veiligheid.

Wij helpen je graag veiliger, slimmer en efficiënter te werken. Zonder poespas. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kantoor? Lees meer op onze website en neem contact met ons op.