De voordelen van Microsoft 365 Business Premium voor jouw accountantskantoor

Veel kantoren maken gebruik van Microsoft 365 Business Standard of de Basic licentie. Hoewel deze basisversies toegang bieden tot verschillende Microsoft-tools, missen ze belangrijke elementen op het gebied van beveiliging en werkplekbeheer.

In deze blog geven we aan waarom Microsoft 365 Business Premium voor een toekomstbestendigaccountantskantoor noodzakelijk is.

Beperkingen van basic en standard licenties

De kern van de Basic en Standard licenties van Microsoft 365 ligt in de functionaliteit voor documentopslag en toegang tot de verschillende Microsoft-tools. Maar, wat vaak over het hoofd wordt gezien, is het gebrek aan geavanceerde beveiligingsfeatures, de mogelijkheid tot geautomatiseerde uitrol van gepersonaliseerde werkplekken en strenge beveiligingsregels.

De voordelen van Microsoft 365 business premium

Microsoft 365 Business Premium bevat extra online en offline werkopties. Deze worden verder verrijkt met geavanceerde beveiligingsmaatregelen en het efficiënt uitrollen van werkplekken via Microsoft Intune.

Dit all-in one licentiemodel zorgt uiteindelijk voor kostenbesparingen (gemiddeld tussen de 5 en 12 euro per licentie per maand) door het overbodig maken van afzonderlijke (beveiliging) licenties.

Gepersonaliseerde werkplekken

Met Microsoft 365 Business Premium kunnen werkplekken volledig geautomatiseerd worden uitgerold. Dit betekent dat nieuwe werkplekken (desk/laptops) snel en efficiënt kunnen worden voorzien van de juiste software, instellingen en beveiligingsprotocollen, afgestemd op specifieke functies binnen jouw kantoor.

Versterkte email- en werkplek beveiliging

E-mailbeveiliging is belangrijk omdat dit vaak het startpunt is voor ransomware-aanvallen. Daarnaast biedt Microsoft geavanceerde beveiligingsoplossingen voor werkplekken en mogelijkheden om bestanden te beveiligen zoals het gebruik van sensitivity labels om datalekken te voorkomen.

Windows 11 Professional

Windows 11 biedt geavanceerde beveiligingsfunctie die essentieel zijn voor het beschermen van gevoelige financiële gegevens. De efficiëntere organisatie en multitasking zorgt voor betere prestaties. Daarnaast is de verbeterde cloud-integratie, vooral met Microsoft 365, ideaal voor collega’s die onderweg toegang tot gegevens nodig hebben. Tot slot ondersteunt Windows 11 hybride werkomgevingen.

Kortom

Microsoft 365 Business Premium biedt een totaalpakket dat accountants in staat stelt om efficiënt, veilig en volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen te werken. Met deze licentie kun je je als accountant volledig richten op je kerntaken, wetende dat je IT-infrastructuur optimaal is ingericht en beveiligd.

Wij halen het maximale uit Microsoft voor jouw accountantskantoor. Meer weten over 365 Business Premium en de voordelen voor jouw kantoor? Klik hier en neem even contact met ons op. Wij praten je graag bij.