Wettelijk minimumloon in juli 1,2 procent omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli met 1,2 procent omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. Dat staat in een spoedwet die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Raad van State was kritisch op de dure koppeling van het minimumloon aan de AOW, maar die is gehandhaafd.

De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer. Het minimumloon gaat naar verwachting van 13,27 euro per uur nu naar minimaal 13,43 euro per uur vanaf 1 juli. ‘Wat de verhoging precies in de portemonnee betekent, is nog niet bekend. Dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon: elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen’ licht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. Komend voorjaar worden de bedragen bekendgemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Raad van State kritisch over koppeling AOW

De Raad van State was in december kritisch op het grote budgettaire beslag dat het toepassen van de verhoging op de AOW heeft. In totaal is met de verhoging jaarlijks 857 miljoen euro gemoeid. Dat wordt betaald door een verhoging van de bankenbelasting, een structurele belasting van de inkoop van eigen aandelen en een structurele verhoging van de hoogste tarieven in box 2 en box 3. De kosten van de koppeling met de AOW nemen met 517 miljoen euro op jaarbasis de grootste hap uit het budget. De Raad van State vraagt zich af of dat wel nodig is: 65-plussers lopen de minste kans op armoede en veel AOW’ers hebben een aanvullend pensioen. ‘Dit roept vragen op uit het oogpunt van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de daarmee samenhangende noodzaak om bij de vervulling van nieuwe wensen scherpe keuzes te maken. Ook de (intergenerationele) solidariteit is bij deze keuze aan de orde.’

Koopkrachtbehoud leidend

Het adviesorgaan wilde van minister Van Gennip daarom een nadere toelichting. Ze erkent dat de armoederisico’s van gepensioneerden kleiner zijn, maar ‘er bestaat voor bepaalde huishoudens van gepensioneerden wel degelijk een armoederisico. Daarnaast helpt de bijzondere verhoging om het aandeel van de gepensioneerden dat voor 2024 een stijging van de koopkracht kan verwachten te vergroten. Zonder de voorgestelde verhoging zou een niet onaanzienlijk deel van de gepensioneerden in 2024 met een koopkrachtdaling geconfronteerd worden.’

Bovendien past de koppeling aan de AOW bij het doel van het wetsvoorstel om de bestaanszekerheid van werknemers aan de basis van het loongebouw en van uitkeringsontvangers te vergrote, aldus de minister. ‘Dit gaat verder dan het zo gericht mogelijk verminderen van armoede, wat het kabinet met het maatregelenpakket van Prinsjesdag beoogde. De voorgestelde minimumloonsverhoging bereikt ontvangers van sociale (minimum)uitkeringen (zoals de bijstand en UWV-uitkeringen) en de AOW

direct omdat ze een hoger uitkeringsbedrag ontvangen. Dit biedt die huishoudens meer inkomenszekerheid. Ook draagt deze doorwerking bij aan het verkleinen van inkomensverschillen tussen verschillende inkomensgroepen.’

Minimumuurloon sinds 1 januari

Per 1 januari ging het wettelijk minimumloon door de reguliere indexatie ook omhoog, met 3,75 procent. Vanaf begin dit jaar wordt gerekend met een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. ‘Dit pakt gunstig uit voor minimumloonverdieners met een langere werkweek dan 36 uur.’