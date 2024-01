Haagse formatie door de bril van de zakelijke onderhandelingstheorieën (3)

Het Haagse formatieproces bekeken door de bril van de theorieën over onderhandelen: wat viel Servaas Vrijburg de afgelopen tijd op? Een nieuwe aflevering.

Als zakelijk mediator is de kern van mijn vak het begeleiden van onderhandelingen. De meeste onderhandelingsprocessen vinden plaats buiten het gezichtsveld van anderen. In alle rust. Vanuit lerend perspectief is dat natuurlijk jammer. Bij het formeren van een nieuw kabinet is dat deels anders. Ik beschouw dit Haagse proces deze periode door de bril van de theorieën over onderhandelen. Daarbij blijf ik ver weg van politieke standpunten. Verder ben ik geen ‘insider’, zodat ik me zal richten op het zichtbare deel van dit proces.

Waar staan partijen nu?

Na de kerstkalkoen zitten de vier formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) inmiddels weer aan tafel. Indachtig deel (1) en (2) van deze serie, hebben ze, als het goed is, de AZO’s in hun binnenzak, spreken ze in vertrouwelijkheid met elkaar en is in de tussentijd, zonder de informateur, gewerkt aan de relatie middels bila’s en trila’s. Verder zullen partijen goed zijn voorbereid: strategisch, tactisch en operationeel. Over het verschil tussen deze drie, later mogelijk meer.

Nog even ter herinnering:

De AZO’s zijn de alternatieven die partijen hebben, indien ze er toch niet uit blijken te komen. Zowel de beste als de slechtste zullen ze in kaart hebben gebracht. Deze AZO’s zijn overigens niet statisch. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze wijzigen; denk hierbij bijvoorbeeld aan het sentiment onder de kiezers ten aanzien van eventuele nieuwe verkiezingen. Met elkaar spreken in vertrouwelijkheid zorgt ervoor dat (de invloed van) de ‘publieke tribune’ zo klein als mogelijk blijft. De mate van ‘lekken’ naar de publieke tribune (pers, achterban, etc.) zegt namelijk iets over de status achter de gesloten deuren. En tot slot heeft de informateur laten weten dat ze eerste de grote en/of moeilijke dossiers aanpakken. Voor wat betreft die keuze, zie deel 2 van deze serie.

Door de bril van enkele theoretische modellen

Kijken we naar het model van Kilmann, dan zullen partijen – zeker in deze (begin)fase – rekening proberen te houden met zowel de eigen belangen, maar zeker ook met de belangen van de ander: win-win dus. Bij stroeve onderhandelingen is dat steeds lastiger vol te houden. Ervaren onderhandelaars zullen dat overigens blijven nastreven. De kans is groot dat, in deze fase, de reactiestijl (Roos van Leary) zich zoveel mogelijk aan de ‘samen-kant’ begeeft. Ook daar zal druk op komen te staan naarmate de stroefheid toeneemt.

Nu de onderhandelingen daadwerkelijk zijn begonnen (dat ware ze natuurlijk al lang) hebben partijen de keuze uit twee benaderingen: integratief onderhandelen en distributief onderhandelen. Grofweg ook wel aangeduid als principieel versus positioneel onderhandelen. Beiden zullen aan tafel zeker aan bod komen. In deze aflevering ga ik nader in op integratief onderhandelen.

Integratief onderhandelen

Integratief onderhandelen wil zeggen dat partijen gaan samenwerken met als doel de beste uitkomst te realiseren voor alle partijen. Men denkt niet louter aan het eigen belang. Als je ook meedenkt met andermans belang, zal de kans om eruit te komen (aanzienlijk) worden vergroot. Figuurlijk uitgedrukt: men staat niet tegenover elkaar, maar zit naast elkaar. Soms ook letterlijk.

De bekendste vorm van integratief onderhandelen is de zogenaamde Harvardmethode. Deze kent een viertal uitgangspunten:

scheid de mensen van het probleem/vraagstuk richt je op belangen, niet op de standpunten objectiveer zo veel als mogelijk en creëer alternatieve oplossingen

Ad. 1. Scheid de mensen van het probleem

De mensen (onderhandelaars) zijn het probleem niet, de problemen zijn het probleem. Anders gezegd: houd inhoud en persoon/relatie uit elkaar. De kunst is om je niet op de andere onderhandelaar te richten, maar gezamenlijk op het probleem c.q. het vraagstuk. Wat is het probleem? Hoe zie jij dat? Waarom is dat voor jou een probleem? Waarom voor mij? Zo men wil: het probleem moet de (gemeenschappelijke) ‘vijand’ worden, in plaats van de andere persoon.

Kortom, de andere persoon niet (proberen te) scheren, maar het probleem externaliseren.

Als partijen dit zelf niet lukt, ligt hier een grote rol voor de informateur (begeleider van het proces) om dit te agenderen en te faciliteren.

Ad. 2. Richt je op belangen, niet op standpunten

Partijen kunnen een standpunt innemen, maar vaak zegt dat weinig. Bijvoorbeeld: ‘Wij willen minimaal zoveel woningen bouwen’. Veel belangrijker is het om te weten waarom partijen dat willen. Je komt dan zeer vermoedelijk niet alleen uit bij het begrip ‘woningnood’ en wat men daar onder verstaat, maar – veel belangrijker – welke kijk heeft de ander op de inrichting van de samenleving. Achter belangen zitten immers behoeften en onder behoeften leven zorgen.

Op gedeelde belangen, behoeften en zorgen kunnen natuurlijk veel beter (gezamenlijke) oplossingen worden gebouwd, dan op tegenstellingen.

De grootste valkuil is dat men – in een te vroeg stadium – gaat argumenteren en de ander probeert te overtuigen. Doe dat niet. Dit is een behoorlijk kansloze weg. Je belangrijkste gereedschap hier is vragen stellen. En dan LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Kortom, niet zeggen, maar (uitnodigen tot) uitleggen.

Als partijen dit zelf niet lukt, ligt hier een grote rol voor de informateur (begeleider van het proces) om dit te agenderen en te faciliteren.

Ad. 3. Objectiveer

Nogal wat feiten blijken in de praktijk geen feiten maar meningen te zijn. Dat zorgt voor gesprekken die alle kanten op vliegen, maar zelden de goede. Onderzoek wat de feiten zijn. Doe dat zo oordeel-loos mogelijk.

Kortom, niet vechten en roepen, maar feiten onderzoeken.

Als partijen dit zelf niet lukt, ligt hier een grote rol voor de informateur (begeleider van het proces) om dit te agenderen en te faciliteren.

Ad. 4. Creëer alternatieve oplossingen

Bij veel onderhandelingen zitten partijen er nogal verkokert in. De gewenste uitkomst weet men al lang. Probleem is dat de andere partij daar niet aan wil. Daarom heten het ook onderhandelingen. De kunst is om meerdere (creatieve) oplossingen in kaart te brengen, zonder dat men daar direct aan vast zit. Gewoon alternatieven op tafel leggen. Niet om er mee in te stemmen, maar om er over na te denken. Elk alternatief kent voor- en nadelen. In veel gevallen ontstaat dan een basis voor meer oplossingen en alternatieven. Het daadwerkelijk bouwen aan de (eind)oplossing volgt daar dan uit.

Kortom, niet de ander willen krenken, maar samen creatief gaan denken.

Als partijen dit zelf niet lukt, ligt hier een grote rol voor de informateur (begeleider van het proces) om dit te agenderen en te faciliteren.

Samengevat

Als het partijen lukt om langs deze weg te onderhandelen, heeft dat het volgende resultaat:

de sfeer blijft goed

de focus ligt op datgene waar men belang aan hecht

er wordt gewerkt vanuit feiten en niet vanuit meningen

partijen onderzoeken doorlopend alternatieve oplossingen die allen passen

In de volgende aflevering ga ik in op distributief onderhandelen. Deze benadering is veel minder succesvol, maar tegelijkertijd op sommige momenten onvermijdelijk. Immers, de ideale wereld bestaat nu eenmaal vaker niet dan wel.

drs. Servaas M.M. Vrijburg is als zakelijk mediator en partner verbonden aan Fiscount.

