Verondersteld beleggingsrendement box 3 volgend jaar iets lager

Het veronderstelde rendement op aandelen, obligaties en vastgoed in box 3 komt in 2025 uit op 5,87 procent, zo weet het FD te melden op basis van berekeningen van ABN Amro MeesPierson. Voor dit jaar wordt 6,04 procent aangehouden.

Pas eind dit jaar wordt het veronderstelde rendement voor 2025 bekendgemaakt, maar de private bank heeft de rekensom al gemaakt; maandag is het prijsindexcijfer over 2023 voor koopwoningen bekengemaakt en dat was de laatste nog onbekende factor die het percentage bepaalt. Voor spaargeld wordt uitgegaan van de werkelijke spaarrentes, maar bij het rendement op overige bezittingen zijn langjarige gemiddelden en een veronderstelde beleggingsmix bepalend. Voor de 2025-heffing zijn de 2023-gegevens leidend.

Tegenbewijsregeling

Over de wijze van heffen loopt nog een rechtszaak, waarover de Hoge Raad naar verwachting in maart een uitspraak doet. ABN Amro MeesPierson acht de kans aanwezig dat de uitspraak van de Hoge Raad tot een tegenbewijsregeling zal leiden, waarbij belastingplichtigen moeten laten zien dat hun rendement lager was dan het veronderstelde rendement.

De box 3-heffing is (boven het heffingsvrije vermogen) volgend jaar 36 procent op het aangenomen rendement. Dat zal dan, als de berekeningen kloppen, uitkomen op 2,11 procent.

Bron: FD