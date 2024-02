Slim je pensioen regelen als accountant

Als accountant ben je je hele leven bezig met de financiële gezondheid van anderen. Maar hoe zit het nu precies met je eigen financiën? En dan met name dat na je werk?

Het opbouwen van extra pensioen naast je AOW schiet er bij velen een beetje bij in, vooral wanneer er niet vanuit een werkgever pensioen opgebouwd wordt. Daarom moet je zelf op zoek naar manieren om te investeren in je pensioen. Je kunt beginnen met een gedegen pensioenplanning. Dit is handig voor je eigen financiële zekerheid, maar hierdoor kun je ook beter advies geven aan klanten met vragen over hetzelfde onderwerp.

Kies een geschikte pensioenplanning

Een pensioenplanning is eigenlijk een persoonlijk plan waarin je precies in kaart brengt hoe je ervoor gaat zorgen dat je genoeg inkomen hebt nadat je bent gestopt met werken. Het is dan ook belangrijk om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, zodat je zoveel mogelijk geld kunt sparen voor later. Een pensioenplanning zal niet constant hetzelfde blijven. Het is verstandig om deze aan te passen bij belangrijke gebeurtenissen. Dit kunnen omstandigheden in je persoonlijke leven zijn, maar het kan ook liggen aan de huidige lijfrente of de hoogte van het beleg risico. Probeer daarom constant op de hoogte te zijn van veranderingen en pas de planning op basis daarvan aan.

Pensioensparen of pensioenbeleggen?

Begonnen met de pensioenplanning? Bedenk dan hoeveel je later aan inkomsten wilt hebben, nadat je gestopt bent met werken. Heb je een duurdere levensstijl? Dan zul je logischerwijs ook meer pensioen willen hebben. Met pensioenbeleggen kun je het hoogste rendement behalen, maar hier hangen natuurlijk veel meer risico’s aan. De kans dat je je inzet verliest is aanwezig, waardoor je alsnog minder pensioen hebt. Daarom is het een verantwoorde keuze om voor pensioensparen te kiezen. Dankzij de geblokkeerde rekening ben je er zeker van dat je niet eerder geld van de rekening afhaalt. Het is een goed idee om zowel te sparen als te beleggen voor je pensioen. Maar weet dat pensioensparen en een pensioen niet hetzelfde zijn. Pensioensparen is iets wat je op persoonlijke basis doet, zelfs als ondernemer, terwijl een pensioen collectief wordt geregeld.

De fiscale voordelen van pensioensparen en -beleggen

Als accountant ben je waarschijnlijk al op de hoogte van de fiscale voordelen van pensioensparen en -beleggen. Bij pensioensparen mag je het bedrag dat je jaarlijks stort aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarbij telt het bedrag op je pensioenrekening niet mee als vermogen in box 3, waardoor je er geen belasting over betaalt. Ook zijn er interessante voordelen verbonden aan pensioenbeleggen. Zo betaal je geen vermogensrendementsheffing over het vermogen dat je hebt opgebouwd in box 1 en mag je het geld dat je in box 1 hebt ingelegd aftrekken van je belastbare inkomen. De belasting betaal je dan pas wanneer je het geld uitgekeerd krijgt. Op dat moment zal het waarschijnlijk onder een lager belastingtarief vallen, omdat je inkomen lager is na je pensioen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting én geen AOW-premie. Er zijn dus genoeg interessante fiscale voordelen aan pensioensparen en pensioenbeleggen.