Een op drie medewerkers klein mkb bouwt geen pensioen op

Bij bedrijven met minder dan tien werknemers is het beroerd gesteld met de pensioenopbouw: 36% van de medewerkers bouwt daar bij de huidige werkgever geen pensioen op, schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer.

Ze antwoordt op Kamervragen van Gijs van Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks), die zich er zorgen over maken dat een miljoen mensen geen pensioen opbouwen. Schouten noemt een aantal bevindingen uit onderzoek dat het CBS in opdracht van Sociale Zaken heeft gedaan, op basis van cijfers van eind 2019. Toen waren er bijna 7 miljoen werknemers, van wie er 936.000 geen pensioen opbouwden. Van deze groep is de helft jonger dan 35.

Reclamebranche spant de kroon

Behalve bij kleine bedrijven is ook bij jonge ondernemingen (minder dan twee jaar actief) een pensioenregeling geen vanzelfsprekendheid: daar is 28% van de werknemers verstoken van pensioenopbouw. De branches Reclame en marktonderzoek en Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy zijn de bedrijfsklassen met het hoogste aandeel witte werknemers (42%). Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer is de bedrijfsklasse met het grootste absolute aantal ‘witte werknemers’ (bijna 195.000).

Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat ruim een kwart van de huishoudens met een inkomen lager dan € 20.000 geen pensioen opbouwt. Daarnaast is er bij mensen met een eerste-generatie migratieachtergrond (22%) en een flexibel dienstverband (25%) relatief vaak sprake van ‘witte werknemers’. Van de alleenstaanden bouwt bijna een op de vijf geen pensioen op.

Ruim half miljoen zit zonder pensioen

In beperkte mate is aan te geven hoeveel mensen helemaal geen pensioenopbouw hebben in de tweede pijler. ‘Jongeren maken een relatief groot deel uit van de witte vlek. Zij zullen gedurende hun loopbaan naar verwachting nog wisselen van werkgever. Werknemers die nu geen pensioen opbouwen via hun werkgever, kunnen bij een nieuwe baan terechtkomen in een baan waar wel pensioenopbouw plaatsvindt, waardoor zij dan beginnen met het opbouwen van pensioen. Dit onderstreept ook het belang van pensioenbewustzijn bij jonge werknemers.’ Volgens Schouten hadden in 2019 van alle 7,93 miljoen werkenden er 548.000 geen pensioenaanspraken in de tweede pijler. Die groep bestaat voor 208.000 uit zelfstandigen en voor 340.000 uit werknemers.