Fiscus zet fiscale regels voor IB-ondernemers op een rij

De Belastingdienst heeft met het oog op het komende aangifteseizoen voor IB-ondernemers de regels voor aftrekbare zakelijke kosten op een rij gezet. Geïnteresseerden kunnen er in maart ook een webinar over bijwonen.

De fiscus informeert de zelfstandigen laagdrempelig over de mogelijkheid om zakelijke kosten in aftrek te brengen. ‘Je mag alleen zakelijke kosten aftrekken. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar. Een privételefoonabonnement is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, de zakelijke gesprekken die je via dat abonnement voert wél.’ Verder wijst de Belastingdienst op de regeling voor bedrijfsmiddelen en de grens van 450 euro waarboven afgeschreven moet worden, en op de btw: ‘Als je de btw op de kosten kunt aftrekken in de btw-aangifte, trek je de kosten die je maakt af zónder btw. Doe je geen btw-aangifte? Of mag je de btw niet aftrekken in de btw-aangifte? Trek de kosten dan mét btw af in je aangifte inkomstenbelasting.’

Bijtelling

IB-ondernemers worden ook gewezen op de regels rond de bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke auto. ‘Rijd je privé met een auto die onderdeel is van het ondernemersvermogen van je bedrijf? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming. Hoeveel je moet verrekenen hangt onder andere af van de CO2-uitstoot, de catalogusprijs van de auto en wanneer de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Alleen als je met je rittenregistratie kunt aantonen dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt, hoef je niets te verrekenen.’

Webinar

Op dinsdag 5 maart houdt de fiscus om 20:00 uur een webinar ‘Invullen aangifte inkomstenbelasting 2023 voor zzp’ers’. Medewerkers van de Belastingdienst laten dan aan de hand van twee voorbeelden zien hoe je de aangifte inkomstenbelasting invult.