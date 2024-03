Exact presenteert Winter’24 Release: betere automatische factuurverwerking en software voor kantoorbeheer 

Softwareontwikkelaar Exact presenteert met de jaarlijkse Winter’24 Release verbeteringen en nieuwe functies voor de gebruikers van Exact. De verbeteringen zijn gericht op het optimaliseren van de financiële administratie en bieden meer flexibiliteit in het beheren van financiën.

Met updates als het uitbreiden van de rekening-courantfunctionaliteit en nieuwe betaalmogelijkheden in de mobiele app van Exact Online, kunnen gebruikers hun werkwijze stroomlijnen en efficiëntie vergroten. “Bij Exact geloven we dat technologische innovatie hand in hand gaat met de menselijke benadering”, legt Joep Hoeks, CPO bij Exact uit. “Door eenvoudige en repeterende taken te automatiseren, kunnen we werk uit handen nemen en ruimte creëren voor creativiteit. We investeren volop in een verbeterde gebruikservaring, zodat we dynamische platformen kunnen bieden die echt verschil maken voor onze gebruikers.”

Enkelvoudige betalingen

Exact Online gebruikers hebben de mogelijkheid om betalingen te verrichten via de mobiele app. Voorheen waren betalingen alleen mogelijk via de webapplicatie, maar het betalen via de Exact Online-app biedt gebruikers meer flexibiliteit en gemak bij het beheren van hun financiën. Gebruikers kunnen daardoor op elk gewenst moment openstaande posten eenvoudig met de mobiele telefoon betalen.

Debiteurenbeheer

De voormalige add-on Exact Online debiteurenbeheer is toegevoegd als standaardfunctionaliteit binnen Exact Online. Gebruikers die werken met Exact Online Boekhouden Plus, Professional en alle sector gerelateerde ERP oplossingen kunnen nu werken met deze functionaliteit.

Uit het jaarlijkse MKB-barometer onderzoek van Exact blijkt dat veel ondernemers moeite hebben om verkoopfacturen tijdig betaald te krijgen. Daarnaast ervaren zij een hoge administratieve druk. Debiteurenbeheer is een intuïtieve en bewezen oplossing voor deze uitdagingen. Debiteurenbeheer geeft gebruikers namelijk de mogelijkheid om volledig geautomatiseerde herinneringen te versturen waarbij de juiste timing, boodschap en het aantal contactmomenten wordt bepaald met behulp van AI.

Inkoopfacturen in één overzicht

Met de recente lancering van het vernieuwde inkoopoverzicht kunnen gebruikers alle inkoopfacturen, inclusief de facturen die nog niet zijn ingeboekt, op één centrale locatie vinden. Het vernieuwde inkoopoverzicht brengt alle inkoopfacturen samen op één pagina, ongeacht hun status, waardoor gebruikers een beter inzicht krijgen in hun factuurverwerking. Daarnaast is er een nieuw tabblad toegevoegd, waar alle factuurdocumenten overzichtelijk zijn opgeslagen, waardoor gebruikers direct kunnen zien welke acties nog moeten worden ondernomen.

Exact Online Kantoorbeheer voor accountants

Exact introduceert de Essentials editie van Exact Online Kantoorbeheer, die de manier waarop accountants en hun klanten samenwerken optimaliseert. Door informatie op een slimme manier te organiseren op een centrale startpagina, besparen accountants tijd in het zoeken naar de juiste informatie en context. Of het nu gaat om klantgegevens, notities of lopende werkzaamheden, gebruikers hebben direct toegang tot alle informatie die nodig is om snel aan de slag te gaan.

Daarnaast integreert Exact Online Kantoorbeheer Essentials naadloos met Microsoft SharePoint Online, waardoor gebruikers kunnen profiteren van een geavanceerd documentmanagementsysteem dat samenwerking bevordert en workflows stroomlijnt. Exact Online Kantoorbeheer is volop in ontwikkeling. Later dit jaar lanceert Exact, naast de Essentials editie, ook de Plus editie. Hiermee biedt de softwareontwikkelaar gebruikers volledige controle over de activiteitenplanning en voortgangsbewaking. Zo hebben gebruikers grip op alle bedrijfsprocessen.

Verbeteringen in de financiële administratie

Voor gebruikers van Exact Online die werken met verschillende structuren, is er goed nieuws. De rekening-courantfunctionaliteit voor inkoop- en memoriaalboekingen heeft een uitbreiding gekregen. Vanaf nu kunnen gebruikers ook rechtstreeks vanuit bank en kas openstaande posten in de gerelateerde administratie afletteren. Deze nieuwe functionaliteit stelt financiële professionals in staat om hun boekhoudprocessen te stroomlijnen en nauwkeuriger te beheren.

Voor diegenen die betalingen ontvangen die bedoeld zijn voor verwante administratie, biedt de rekening-courant functionaliteit in bank ten slotte ook directe boekingsmogelijkheden. Dit betekent dat financiële professionals nog sneller en nauwkeuriger kunnen handelen wanneer ze betalingen ontvangen voor verschillende administraties. Met deze toevoegingen zou het beheren van financiële administratie niet alleen eenvoudiger, maar ook effectiever moeten worden, aldus Exact Online.

Het volledige overzicht van alle nieuwe features die gericht zijn op het optimaliseren van de financiële administratie en meer flexibiliteit bieden bij het beheren van financiën zijn hier terug te vinden.