Visionplanner onthult innovaties en lanceert VAIA tijdens Winter Boost-update

Visionplanner onthult meerdere innovaties in haar rapportagesoftware met de Winter Boost-update. Deze update omvat aanpassingen aan de jaarrekeningmodule Compilation, de dashboards in Insights en de nieuwe digitale assistent VAIA.

Zo krijgt Visionplanner onder meer een nieuw design dat de gebruikservaring verbetert. De vormgeving omvat een frissere kleurstelling, een verbeterde leesbaarheid door een nieuw lettertype en gemakkelijkere navigatie dankzij een vernieuwde bovenbalk. Dit design wordt gefaseerd doorgevoerd in alle modules en zorgt voor een consistente en gebruiksvriendelijke ervaring. Visionplanner Core, het fundament van alle Visionplanner-producten, krijgt verbeteringen in de uitwerking van actuele cijfers. Ook is het mogelijk om een auditfile met dertien perioden te importeren. Visionplanner Insights, dat cijfers vertaalt naar inzicht via overzichtelijke dashboards, heeft updates ontvangen in de branche- en themadashboards, met onder meer actuele fiscale calculaties zoals percentages van de vennootschapsbelasting. Gebruikers kunnen eenvoudiger prognoses opstellen en niet-financiële cijfers invoeren met decimalen, wat de nauwkeurigheid van rapportages verhoogt.

Compilation

Visionplanner Compilation, ontworpen voor het samenstellen van alle typen jaarrekeningen en dossiers, is bijgewerkt met de nieuwste wet- en regelgeving. Deze update omvat nieuwe taxonomieën en inhoud van diverse branche- en adviesorganisaties. De koppeling met het AFAS-accountancyportaal maakt het mogelijk om jaarrekeningen en documenten uit het samensteldossier digitaal te ondertekenen. Bovendien bevat de jaarrekeningsoftware verbeterde functies voor risicobeheer, waardoor Compilation volledig geschikt is voor het samenstellen van jaarrekeningen voor het jaar 2023. Visionplanner Compilation (First Edition), de cloudoplossing voor het samenstellen van beknopte jaarrekeningen en SBR-rapportages, is ook voorzien van de laatste wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen gebruikers volledig compliant jaarrekeningen over 2023 samenstellen. De software is voorzien van de NT18 taxonomie en biedt de mogelijkheid om teksten tussen financieel verslag en publicatiestukken te synchroniseren.

VAIA

Tot slot introduceert Visionplanner VAIA, een geavanceerde AI-assistent, die geïntegreerd is in de Visionplanner-producten. VAIA automatiseert het toevoegen van RGS-codes aan grootboekrekeningen, waardoor het handmatig koppelen van grootboekrekeningen overbodig wordt. Daarnaast voert VAIA gedetailleerde financiële analyses uit en biedt het advies over de meest geschikte rechtsvorm. Deze toevoeging verhoogt de efficiëntie en draagt bij aan een meer gestroomlijnde ervaring voor de gebruiker.

Joris Joppe, Managing Director bij Visionplanner: “Met onze Winter Boost-update demonstreren we onze toewijding aan innovatie en het verbeteren van onze rapportagesoftware voor de accountancybranche. We zetten ons onophoudelijk in om onze software te optimaliseren, met als doel de efficiëntie en productiviteit van onze gebruikers te verhogen. De recente updates, van het vernieuwde design van Visionplanner tot de geavanceerde functies in VAIA, zijn specifiek ontwikkeld om onze klanten nog beter te ondersteunen in hun werk. We zijn trots op het succesvol implementeren van nieuwe technologieën in praktische functies voor accountants- en administratiekantoren, en kijken uit naar de positieve impact die deze updates zullen hebben op de sector.”

Meer over softwarevernieuwingen in de Visionplanner Winter Boost is te vinden op de website.