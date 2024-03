NBA uit zorgen over groepsverantwoording WNT

De NBA heeft in een brief aan minister De Jonge (Binnenlandse zaken) zorgen geuit over de controle van de groepsverantwoordingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT). Omdat nu ook gegevens per afzonderlijke instelling moeten worden gerapporteerd, vreest de NBA voor een hausse aan niet-goedkeurende verklaringen.

Er wordt met het ministerie al jaren overleg gepleegd over de uitvoerbaarheid van de wet- en regelgeving WNT. ‘Veel zaken zijn na onderling overleg verbeterd. Echter, over de problematiek omtrent de groepsverantwoording is tot op heden geen overeenstemming bereikt.’ De NBA maakt zich zorgen over de gevolgen in onder andere de zorgketens van de door het ministerie doorgevoerde uitleg in de Uitvoeringsregeling van de WNT 2023.

Intra-groepdetacheringen

Het gaat om de openbaarmakingsverplichting voor WNT-instellingen die, samen met andere niet-WNT-instellingen, deel uitmaken van een groep van rechtspersonen. ‘Bij zo’n groep van instellingen werkt of werken voor de gehele groep (doorgaans fulltime) aangestelde topfunctionaris(sen). Deze topfunctionarissen werken niet alleen voor de ‘hoofdinstelling’, maar werken ook parttime voor of bij andere instellingen binnen dezelfde groep; de zogenoemde intra-groepdetacheringen. Het doet zich met name voor in de zorgsector, bij zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.’

De WNT-verantwoording van de topfunctionaris van een dergelijke groep vond tot nu toe geaggregeerd plaats in de jaarrekening van de groep. ‘Voor instellingen faciliteert dit een transparante en efficiënte wijze van verantwoorden van de totale werkelijke bezoldiging van topfunctionarissen in groepsverband.’

Verantwoording per instelling

Maar het ministerie vindt nu dat in een groepsverantwoording de WNT-gegevens per

topfunctionaris, per afzonderlijke WNT-instelling, binnen de groep moeten worden verantwoord. ‘Dit veroorzaakt niet alleen een grote extra rapportagelast voor de instellingen, maar stuit onzerzijds ook op (onoverkomelijke) problemen in de vereiste controle van de betreffende WNT-verantwoordingen. Omdat de WNT-verantwoording deel uitmaakt van de reguliere jaarrekening, heeft dit knelpunt ook gevolgen voor de controleverklaring bij de jaarrekening. Wij verwachten dat er een groot aantal niet-goedkeurende verklaringen zullen worden afgegeven met de nodige gevolgen voor bekostiging en financiering.’

Oplossing voor ministerie niet acceptabel

Vorig jaar is het knelpunt voor de controle over 2022 opgelost door het buiten de scope van de accountantscontrole plaatsen van de groepsverantwoording. Maar de uitleg van de wet is in 2023 niet veranderd. ‘Dit leidt ertoe dat er voor 2023 opnieuw sprake is van knelpunten in de verantwoording en controle van de WNT-gegevens in geval van intra-groepdetacheringen. Onder meer zijn vraagstukken ontstaan over de deeltijdfactor en het bezoldigingsbegrip, mede als gevolg van het ontbreken van een helder normenkader.’

Er is eind vorig jaar wel een oplossing aangedragen door de NBA, maar die vindt het ministerie niet haalbaar. ‘Wij hebben uw ministerie er op gewezen dat de huidige wet- en regelgeving en interpretatie daarvan, leidt tot knelpunten in de verantwoording en de controle van de WNT gegevens. Met als gevolg op basis van het bestaande controleprotocol, een hausse aan verklaringen met beperking of oordeelonthouding.’

Uitleg leidt tot overschrijdingen

De NBA wijst erop dat de uitleg van de regeling onrust en onbegrip veroorzaakt binnen WNT-instellingen en het maatschappelijk verkeer. ‘Immers, de bezoldiging van de natuurlijk persoon, die op basis van een arbeidsovereenkomst een bezoldiging ontvangt die binnen de gestelde WNT-norm valt, blijft onveranderd én (doorgaans) onder de WNT-norm. Maar door de nieuwe uitleg van de Uitvoeringsregeling gaan er kosten doorbelast worden voor het vervullen van de leidinggevende topfunctie. Die kunnen, vanwege andere toe te passen salaris- en kostenbegrippen, leiden tot overschrijdingen van de WNT-norm per dochterinstelling. Althans op papier. Feitelijk

ontvangt de topfunctionaris zelf geen euro extra. De overschrijdingen, in casu onverschuldigde

betalingen, moeten vervolgens onderling worden verrekend tussen de betreffende entiteiten in

de groep. In deze situaties kunnen accountants niet voldoende controle-informatie verkrijgen om te bepalen of de instelling conform de WNT-regeling handelt. En volgen er dus niet-goedkeurende

verklaringen.’

Om leden te ondersteunen bij de uitvoering van het WNT-controleprotocol 2023 heeft de NBA een alert uitgebracht die ingaat op de invloed van intra-groepdetachering op de controle van de WNT-verantwoording en in het bijzonder de controle van omvang dienstverband en bezoldiging.