ZZP’er wil eerder stoppen met werken maar niet sparen

De wens om eerder te stoppen met werken is bij ZZP’ers veel sterker aanwezig dan bij mensen in loondienst; 47 procent van de eenpitters wil stoppen voor hun 65ste. Bij werknemers is dat 36 procent. Dat blijkt uit onderzoek van online pensioenbank Brand New Day.

De ambitie van ZZP’ers om eerder met pensioen te gaan is opmerkelijk groot, zo blijkt uit de enquête. 5 procent van de ZZP’ers wil zelfs voor hun 50ste stoppen met werken, 15 procent voor hun 55ste. Bij werknemers liggen die percentages aanzienlijk lager, respectievelijk op 2 en 7 procent. Vooral jongere ZZP’ers willen eerder stoppen met werken: onder de 50 jaar wil 55 procent eerder dan 65 jaar met pensioen. Bij ouderen boven de vijftig ligt dat op 38 procent.

Ook de hoogte van het inkomen blijkt een belangrijke factor. 67 procent van de mensen die meer dan 72.000 euro verdienen – circa twee keer modaal – wil voor het 65ste levensjaar stoppen met werken. Onder die inkomensgrens leeft die wens slechts bij 38 procent.

Onrealistisch

De ambitie om eerder te stoppen met werken staat in schril contrast met wat ZZP’ers voor hun pensioen opzijzetten blijkt ook uit de enquête. ZZP’ers maken zich grote zorgen over de hoogte van hun pensioen: 53 procent denkt dat ze tegen die tijd niet voldoende inkomen hebben. Circa zes op de tien zzp’ers zeggen dat ze bezig zijn iets voor hun pensioen op te bouwen, twee op de tien willen er binnen 12 maanden aan beginnen, maar twee op de tien doen helemaal niets.

Bron: Brand New Day