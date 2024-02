Nieuw uitstel zzp-wetgeving verwelkomd, deel Kamer wil opsplitsing

Publicatie van de nieuwe zzp-wetgeving in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 is niet langer realistisch, liet minister Van Gennip (SZW) onlangs weten. Om vaart in het proces te brengen willen verschillende partijen in de Kamer nu opsplitsing van wetgeving, en ook een belangenbehartiger van zzp’ers ziet daar wel wat in.

De internetconsultatie van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden heeft tot een groot aantal reacties geleid, heeft de minister laten weten. “Deze worden op dit moment zorgvuldig bestudeerd om te bezien of en hoe we het wetsvoorstel kunnen verbeteren. Daarom lijkt publicatie in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 niet langer realistisch.” Wanneer inwerkingtreding van nieuwe zzp-wetgeving wel te verwachten is blijft vooralsnog onduidelijk. Van Gennip: “Bij de nadere uitwerking wordt bezien wat een redelijke overgangstermijn voor de inwerkingtreding is, zodat de markt zich hierop kan voorbereiden en ook de uitvoeringsorganisaties hiermee uit de voeten kunnen.”

ZZP-club tevreden

Oprichter Roos Wouters van de Werkvereniging, een belangenclub voor zzp’ers, is blij met het uitstel. De nieuwe wetgeving roept al langer veel weerstand op. “Zzp’ers zitten nu al jaren in onzekerheid. Dat is een slechte zaak. Maar ik heb liever uitstel dan dat er een slechte wet doorheen komt”, reageert ze tegenover RTL Nieuws. Het kabinet neemt met de nieuwe wetgeving overdreven zware maatregelen, vindt de belangenbehartiger. “Van Gennip schiet met een kanon op een mug. De mug is dan dood, maar alles erom heen ook. Een heel groot deel van de echte zelfstandigen wil helemaal geen dienstverband.”

Opsplitsing

NSC, VVD en SGP presenteerden deze maand een voorstel een voorstel voor een oplossing. Als het aan de drie partijen ligt wordt het wetsvoorstel over de inhuur van zelfstandigen in tweeën gesplitst. Het deel waar iedereen het over eens is – de bescherming van kwetsbare zzp’ers via het introduceren van een rechtsvermoeden op basis van een uurtarief – kan dan snel worden ingevoerd. Dat draagt wat hen betreft bij aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Roos Wouters van de Werkvereniging is het daar mee eens. Voor andere zelfstandigen zou er wat haar betreft dan een opt-out moeten komen, waarbij ondernemers zelf kunnen kiezen. “Ze hebben dan recht op een dienstverband, maar het is geen plicht.” Ook directeur Sylvia Huydecoper van het Platform Zelfstandig Ondernemers ziet wel wat in opsplitsing van de verschillende groepen zelfstandigen. “Het voorstel om voor zelfstandigen met een laag tarief een rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid te introduceren, is een goed idee. Zij hebben bescherming nodig. Dat is het goede aan de wet.”