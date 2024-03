PwC geeft medewerkers toegang tot AI-oplossing Microsoft

Medewerkers van PwC Nederland kunnen met ingang van vandaag gebruikmaken van Microsoft Copilot bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De AI-assistent moet gaan helpen bij administratieve taken, zoals informatie zoeken in e-mails en documenten, data analyseren en samenvatten en notulen maken tijdens Teams-vergaderingen.

Er is een test gedaan en die leverde positieve resultaten op – de individuele productiviteit zou worden versterkt dankzij het kunstmatig intelligente hulpje, aldus Marcel Jakobsen, Chief Digital Officer bij PwC Nederland. Microsoft Copilot combineert taalmodellen en Microsoft 365-apps met eigen data, zoals een agenda, e-mails en chats. ‘Vanaf de release van Copilot in november 2023 heeft PwC, als partner van Microsoft, een testfase gedraaid met collega’s die dagelijks Microsoft-tools gebruiken in hun werk.’ Nu kunnen anderen er ook gebruik van maken. Het is niet het eerste AI-hupmiddel dat wordt ingezet, want medewerkers hebben ook al toegang tot ChatPwC. Die is sinds begin vorig jaar beschikbaar.

Daarnaast wordt wereldwijd samengewerkt met Harvey, die PwC’s Legal Business Solutions-specialisten helpt bij het automatiseren en verbeteren van juridisch werk.