Pheijffer: ‘Hoe geloofwaardig is Stephanie Hottenhuis nog?’

Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer ziet in de recordboete voor KPMG het bewijs dat de oproep van de NBA om meer zelfregulering niet serieus kan worden genomen.

in zijn column in het Financieele Dagblad oordeelt Pheijffer hard over de bestuurscultuur bij KPMG. Die heeft niet alleen veel te laks gereageerd op signalen dat er binnen de organisatie met examens werd gefraudeerd, maar ook het onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder gedwarsboomd. Marc Hogeboom misleidde de PCAOB ernstig door deze meermaals onjuist over de examenfraude te informeren. Dit verklaart volgens Pheijffer deels de hoogte van de recordboete: 25 miljoen euro.

Hogeboom

Hogeboom deed dit onder leiding van ceo Stephanie Hottenhuis. Tegen haar zijn geen maatregelen bekend gemaakt en ze heeft gisteren excuses gemaakt in de media. Maar Pheijffer vraagt zich af of zij wel de juiste persoon is om KPMG door de huidige storm te loodsen. Het is duidelijk dat de hoogleraar deze vraag retorisch bedoelt en dat zij haar LinkedIn-profiel, net als Hogeboom, beter op ‘On leave’ kan zetten. De gevallen KPMG-topman ‘geniet’ momenteel van een sabbatical.

NBA

Maar daarmee is het Pheijffer voor nog niet gedaan. Hogeboom (en Rob Bergmans, die vanwege examenfraude opstapte bij Deloitte) speelde een voorname rol binnen de NBA. ‘De fraude legt bloot dat de formele en informele invloed van de grootste accountantsorganisaties binnen de NBA moet worden ingeperkt,’ schrijft Pheijffer. ‘Zij vertragen en beperken telkens weer doeltreffend handelen. De (recente) geschiedenis toont vele voorbeelden.’

Zelfregulering

De Tweede Kamer discussieert en besluit binnenkort over nieuwe accountantswetgeving. De rol en governance van de beroepsorganisatie worden geëvalueerd. De NBA wil meer ruimte bij regelgeving. ‘Maar de examenfraude is politiek bezien geen reclame om de NBA die ruimte te geven,’ aldus Pheijffer.