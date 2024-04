KPMG diep door het stof, Hottenhuis: conclusies beschamend

CEO Stephanie Hottenhuis van KPMG Nederland stelt zich nederig op na het nieuws over grootschalige examenfraude bij haar organisatie. “Deze conclusies zijn beschamend en daarom is de boete fors. Het spijt mij zeer dat dit foute gedrag heeft plaatsgevonden binnen onze organisatie. We bieden onze verontschuldigingen hiervoor aan bij onze klanten en stakeholders. Kwaliteit en integriteit staan bij ons op de eerste plaats; dit hangt samen met onze maatschappelijke taak en vertrouwen is onze license to operate.”

KPMG meldt dat het inmiddels verschillende gerichte herstelmaatregelen heeft genomen en werkt aan verdere verbeteringen op het gebied van beleid en procedures die betrekking hebben op het toetsen van verplichte trainingen en de interne cultuur. De AFM houdt verscherpt toezicht op dit herstelproces. Tevens zal de Raad van Commissarissen van KPMG Nederland dit nauwlettend monitoren.

Harde les

Hottenhuis: “Het is een harde les. De manier waarop we trainingen geven en toetsen is geanalyseerd en beduidend aangepakt. Zo is de kwaliteit van de trainingen verbeterd, we monitoren of de toetsen correct worden gemaakt en zullen dat blijven doen. We zullen hier voortdurend scherp op zijn en continu blijven verbeteren, om duurzaam te kunnen borgen dat iedereen de toetsen volgens de regels maakt.”

KPMG Nederland moedigt iedereen binnen de organisatie aan om elkaar en de leiding zonder aarzelingen aan te spreken of onethisch handelen ter discussie te stellen. Hottenhuis: “Dat dit heeft kunnen gebeuren is fout en onacceptabel, zeker gegeven onze maatschappelijke taak, we moeten hiervan leren. Vertrouwen is een belangrijk fundament in het werk dat wij doen. We zullen hard moeten werken aan het verbeteren van ons gedrag en onze cultuur. Daarom zijn we een aanvullend cultuurprogramma gestart voor alle teams binnen onze organisatie. Dit zal blijvend een onderwerp van gesprek zijn voor alle leiders, voor iedereen in onze organisatie.”