Value8 vindt feedback AFM ‘positief’

In een brief aan aandeelhouders laat Value8 weten dat de AFM de jaarrekening van het bedrijf over 2022 heeft onderzocht. Begin april ontving het investeringsfonds de definitieve feedback van de toezichthouder en die is positief gevallen.

Dat de jaarrekening van Value8 door de AFM is onderzocht, is niet vreemd. Jaarlijks controleert de toezichthouder de cijfers van 20 tot 30 procent van alle beursfondsen. Maar helemaal toevallig is de controle in dit geval niet: Value8 was één van de beursfondsen die er maar niet in slaagde een accountant te vinden. Geen van de zes Nederlandse oob-accountants wilde Value8 als klant.

Portugal

En dus week het beursfonds uit naar Portugal, daarmee zorgend voor een novum. Voormalig minister van Financiën Kaag gaf in juli 2023 aan positief te zijn over de toetreding van accountants uit de EU, met de toevoeging dat goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van het geleverde werk.

Value8 schrijft dat het fonds begin april de definitieve feedback van de AFM heeft gekregen. ‘Die valt bij ons positief.’ En ook: ‘In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat gekeurd worden niet altijd plezierig is. Maar als het dan toch gebeurt, is het leuker om goed door de keuring te komen.’

NAV ultimo 2022

De AFM heeft volgens Value8 wel een opmerking gemaakt over de waardering van twee beursgenoteerde aandelenposities per eind 2021. Die heeft Value8 gewaardeerd op een lagere net asset value (NAV, het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen) dan de AFM had geprefereerd. Het beursfonds legt uit waarom er voor een lagere NAV is gekozen. De beurskoers was volgens het fonds te hoog ‘gegeven het geringe activiteitenniveau en de lage liquiditeit’ en daarmee geen goede afspiegeling van de waarde. ‘Voor de duidelijkheid: Value8 waardeerde de belangen (per eind 2021) dus conservatiever dan de AFM had geprefereerd.’

Verder is Value8 dus tevreden met de feedback van AFM. ‘We zullen de AFM-analyse en de effecten daarvan uitgebreid verantwoorden in het jaarverslag 2023, dat in de tweede helft van april zal worden gepubliceerd’, laat het fonds weten.