Naleving Wwft verbeterd bij nieuwe administratiekantoren

Het BFT heeft afgelopen voorjaar administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. ‘Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren die in 2022 gestart zijn te bevragen.’ Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de KvK informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze moeten voldoen.

Procedure en identificatie op orde

Bijna alle kantoren hebben gereageerd. ‘De naleving van de Wwft door deze nieuwe administratiekantoren is verbeterd ten opzichte van het verleden. Uit eerdere enquêtes bleek namelijk dat administratiekantoren veelal geen procedures voor de Wwft hadden, de identificatie van de klanten vaak niet op orde was en dat er ook geregeld niet aan de opleidingsverplichting werd voldaan.’ Het beeld van de nieuwe administratiekantoren is op een aantal punten beter. ‘Veel van de gevraagde kantoren hebben inmiddels een Wwft-procedure en hebben voor bijna alle klanten de identificatie op orde. Alleen voor de opleidingsverplichting scoren nog niet alle nieuwe administratiekantoren een voldoende.’

Alle respondenten hebben een terugkoppeling gekregen en degenen die nog niet aan de opleidingsverplichting hebben voldaan, worden binnenkort gevraagd of zij hier in de tussentijd wel aan hebben kunnen voldoen.