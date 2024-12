Zo lever je tijdig kwalitatieve rapportages aan

Hij heeft te maken met personeel, een hoop papierwerk en een breed scala aan vragen van potentiële kopers. Tijdige en volledige informatievoorziening is essentieel voor een soepel verkoopproces. En daar ligt een gedegen en grondige verkoopvoorbereiding aan ten grondslag. Als accountant ben je een belangrijke partner voor jouw klant in deze voorbereidende fase en zelfs ervoor. Rapportages opstellen die aansluiten bij de behoeften en vragen van potentiële kopers is daar een onderdeel van. Door deze gegevens tijdig en volledig voorhanden te hebben, loods je de ondernemer zo soepel mogelijk door het verkoopproces. Hoe zorg je voor complete en overzichtelijke rapportages? En waarom is het verstandig om hierbij een M&A adviseur te betrekken?

Up-to-date rapportages

Gedetailleerde rapportages vormen de backbone van een succesvol M&A proces – van verkoopvoorbereiding tot uiteindelijke verkoop. Ze geven potentiële kopers diepgaand begrip van het businessmodel, USP’s, operationele processen en het kasstroomgenererend vermogen van het bedrijf. Dit lijkt heel logisch. Toch is slechte of onvolledige informatievoorziening een veelvoorkomend euvel. Dit zorgt voor veel frustratie bij potentiële kopers en vertraging in het traject. Het kan zelfs uiteindelijk leiden tot een lagere verkoopprijs of het klappen van de deal.

Als accountant help je dit te voorkomen. Enerzijds door het opstellen van kwalitatieve en up-to-date rapportages. Anderszijds door samen met de ondernemer te werken aan de hoogst mogelijke waardecreatie. Om dit te realiseren, is meer nodig dan alleen jaarrekeningen:

Onderzoeken van verbeteringen binnen het huidige businessmodel; bijvoorbeeld een evaluatie van de huidige kostprijzen, advies over product pricing, of aanpassingen van de verhouding vaste loonkosten en uitzendkrachten, of andere inrichting van de grootboekadministratie.

Actie ondernemen om het risicoprofiel van het bedrijf te verlagen; bijvoorbeeld door afhankelijkheid van ondernemer, medewerkers, klanten en/of leveranciers af te bouwen. Grote afhankelijkheid van sleutelpersonen heeft namelijk een prijsverlagend effect.

Cijfermatig uitwerken van scenario's voor waardecreatie; door meerdere scenario's te vertalen naar financiële prognoses, wordt duidelijk welk scenario de hoogste waarde creëert en dus leidt tot de beste verkooppositie van het bedrijf. Een samenwerking met een overnameadviseur leidt bij deze uitwerkingen tot het meest complete beeld.

Voorzie alle betrokkenen van de juiste informatie

Al deze gegevens bij elkaar zoeken is best arbeidsintensief, maar je zal zien dat al dit werk zich dubbel en dwars terugbetaalt. Volledige en up-to-date rapportages voorkomen dat je weer terug moet naar de tekentafel om de gevraagde of ontbrekende cijfers op te zoeken. Dit kost niet alleen veel tijd, maar zorgt ook voor de nodige frustraties en stress bij de ondernemer, die zo snel mogelijk het M&A traject tot een goed einde wil brengen. Met volledige rapportages ontzorg je dus niet alleen de ondernemer, lever je een waardevolle bijdrage aan een succesvolle overname.

KPI’s

Aan de basis van goede rapportages liggen de juiste Key Performance Indicators (KPI’s). Deze KPI’s zijn direct verbonden aan de strategische visie van het bedrijf. Maar deze visie kan niet helemaal helder zijn, of wijzigen na verloop van tijd. Een M&A adviseur ondersteunt accountants én ondernemers bij het bepalen van strategie en het vaststellen van bijbehorende KPI’s. De doorvertaling naar goede rapportages en analyses vereist verdere verdieping. Ook weet een overname-expert welke informatie potentiële kopers interessant vinden en tot in welk detail informatievoorziening nodig is. Ook is hij goed op de hoogte van de laatste branche-ontwikkelingen. Met een samenwerking versterk je als accountant niet alleen uw eigen positie, maar ook de relatie met de ondernemer.

Kijk door de bril van potentiële kopers

Bij Aeternus werken verschillende branche teams met ieder een eigen specialisatie. Deze experts weten precies wat speelt in een bedrijfstak en zijn op de hoogte van nieuwste innovaties, ontwikkelingen en wetgeving. Ze staan continu in contact met collega’s in internationale netwerken en hebben korte lijntjes met allerlei marktpartijen en branche-organisaties. Hierdoor zijn onze branche-experts in staat om door de bril van de potentiële koper te kijken. Zij weten welke informatie nodig is om tegemoet te komen aan de behoeften van geïnteresseerden.

Door je kennis en kunde te bundelen met die van een overnamespecialist, lever je complete en kwalitatieve rapportages op. Zo heb je gedurende het hele traject een zeer belangrijk aandeel in het slagen van de deal. Vragen zijn er altijd. Hoe gedetailleerd je rapportages ook zijn. Op financieel gebied ben je misschien prima in staat om vragen potentiële kopers te beantwoorden, maar op andere vlakken is dat misschien minder het geval. Bereid je samen met een M&A adviseur hierop voor. Zo sta je samen geïnteresseerden krachtig te woord gedurende alle stappen van het verkoopproces.

Wil je meer inspiratie over hoe je de ondernemer zo goed mogelijk bijstaat gedurende het hele M&A traject? In ons nieuwste whitepaper ‘Excelleren met M&A’ lees je alles over hoe je jouw adviserende en ondersteunende rol verder uitbouwt. Ook lees je hoe, door samen te werken met een M&A adviseur, deze rol nog verder versterkt: