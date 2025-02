Herstel overnamemarkt zet door: meer transacties en hogere verkoopprijzen

Groeiende kloof tussen kleine en grote bedrijven

De stijging van de gemiddelde verkoopprijs ging gepaard met een toenemende kloof tussen de waardering van kleine en grote bedrijven. Terwijl bedrijven met een bruto jaarwinst van €200.000 gemiddeld 3,7 keer de brutowinst opbrachten, werd voor bedrijven met een bruto jaarwinst van €5 miljoen gemiddeld zes keer de brutowinst betaald. Dit betekent dat het waarderingsverschil tussen kleine en grote bedrijven in de afgelopen zes maanden met ruim 20% is toegenomen. De hogere risicopremie voor kleinere bedrijven speelt hierin een belangrijke rol.

Belangrijkste dealbrekers

Ondanks de stijgende verkoopcijfers resulteerde niet iedere verkoopopdracht in een succesvolle deal. In de tweede helft van 2024 werd één op de vijf verkooptrajecten tijdelijk stopgezet of definitief afgeblazen. De meest genoemde dealbrekers waren:

Onrealistische prijsverwachtingen van de verkoper (42%)

Veranderende marktomstandigheden tijdens het transactieproces (29%)

Problemen bij het verkrijgen van benodigde financiering (26%)

Volgens Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite, vormt met name een onrealistische prijsverwachting een structurele uitdaging. “We zien in de praktijk dat men dit issue probeert op te lossen met een gedeeltelijk uitgestelde betaling die afhankelijk is van toekomstige resultaten. Maar dat leidt achteraf vaak tot discussies en mogelijk zelfs een gevecht in de rechtszaal.”

Positieve vooruitzichten voor 2025

De toekomstverwachtingen voor de overnamemarkt blijven positief. Bij ruim 40% van de ondervraagde advieskantoren is het aantal opdrachten in hun portefeuille met minimaal 10% toegenomen. Bovendien is 79% van de adviseurs optimistisch over de marktontwikkelingen in de eerste helft van 2025, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Met deze positieve signalen lijkt de Nederlandse overnamemarkt het herstel van de afgelopen periode voort te zetten, ondanks de aanhoudende uitdagingen rondom financiering en prijsverwachtingen.

Brookz Overname Barometer