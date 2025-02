Dieper kijken naar de non-bancaire hypotheek

In deze bijdrage extra aandacht voor financieren op basis van zekerheden in plaats van de kasstroom, de overbruggingshypotheek bij een doorstart, het tweede recht van hypotheek en het belang van de leningnemer. En hoe zit het met de non-bancaire hypotheek in het buitenland? (Zie ook mijn vorige artikel ‘Wat maakt een non-bancaire hypotheek interessant?’.)

Financiering op basis van alleen zekerheden

Het blijft belangrijk om de klant te helpen met een oplossing die hij of zij ook gemakkelijk kan betalen. Financieren op alleen zekerheden heeft risico’s voor de leningnemer. Banken hebben als beleid dat ze niet alleen op zekerheden financieren. Een private geldverstrekker kijkt vaak naar een object en kan dit, bij het allerslechtste scenario, laten veilen. Dit is niet in het belang van de leningnemer. Let op: de klant loopt hierbij ook het risico om de overwaarde op het pand te verliezen(!).

Overbruggingshypotheek bij doorstart

Er zijn weer steeds meer faillissementen. We zien dan ook meer bedrijven die bij ons aankloppen om de boedel te kopen van de curator, en die daar financiering voor nodig hebben. De non-bancaire hypotheek kan dan een uitkomst zijn. De prognose dient echter goed onderbouwd te zijn, omdat de klant anders het risico loopt dat de overwaarde op zijn pand verdampt bij een scenario waarin hij/zij niet aan de verplichtingen kan voldoen.

Wat is het tweede recht van hypotheek?

Een tweede recht van hypotheek betekent dat een geldverstrekker zich als tweede in rang laat inschrijven op een onderpand, zoals een bedrijfspand of beleggingspand. Dit impliceert dat bij een gedwongen verkoop de eerste hypotheekhouder als eerste wordt afgelost, en dat de tweede hypotheekhouder pas daarna aan de beurt komt.

Met of zonder recht van parate executie

Het verschil tussen een tweede hypotheek met of zonder recht van parate executie is groot:

Met recht van parate executie: de geldverstrekker heeft het recht om bij wanbetaling zonder tussenkomst van de rechter het onderpand te verkopen. Dit biedt een snellere en efficiëntere manier om de vordering veilig te stellen.

Zonder recht van parate executie: de geldverstrekker moet eerst naar de rechter stappen of afspraken maken met de eerste hypotheekhouder voordat er tot verkoop kan worden overgegaan. Dit proces duurt langer en brengt extra kosten en onzekerheden met zich mee.

Voor ondernemers die een tweede hypotheek overwegen, is het cruciaal om de voorwaarden goed te bestuderen en de gevolgen van een mogelijk executietraject helder te hebben.

Belang leningnemer centraal stellen

Veel aanbieders van non-bancaire financiering richten zich primair op de belangen van de geldverstrekker. Hierdoor bepalen zij op voorhand de voorwaarden voor leningnemers. Dit betekent soms dat leningnemers minder gunstige voorwaarden krijgen dan wanneer zij rechtstreeks met een investeerder schakelen. Uit onze praktijk blijkt dat de gunstigste voorwaarden vaak ontstaan wanneer ondernemers zelf de regie houden en financiering ophalen bij private investeerders. Dit vraagt echter om goed inzicht in de markt en de juiste begeleiding. Om hierin transparantie te bieden, ontstaan er steeds meer platformen waar leningnemers centraal staan. Hier kunnen investeerders direct een voorstel doen, waarna de ondernemer verschillende opties kan vergelijken en de beste keuze kan maken. Dit draagt bij aan een eerlijkere en competitievere financieringsmarkt.

Non-bancaire financiering in het buitenland

Steeds meer ondernemers en professionele vastgoedbeleggers kijken naar financieringsmogelijkheden buiten Nederland. In landen als België en Spanje zijn non-bancaire overbruggingshypotheken al gangbaar. Dit biedt nieuwe kansen, maar het brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Bij financiering in het buitenland is kennis van de lokale wet- en regelgeving cruciaal. Factoren zoals hypotheekrechten, belastingregels en de juridische structuur van financieringen verschillen per land. Daarom is samenwerking met specialisten die ervaring hebben in de betreffende markten van groot belang.

Praktische tips voor de accountant

Als accountant speelt u een sleutelrol in het adviseren van uw MKB-klanten over hun financieringsmogelijkheden. Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:

Juridische check: zorg ervoor dat de voorwaarden van een tweede hypotheek helder zijn en dat uw klant begrijpt welke rechten de geldverstrekker heeft.

Kostenstructuur inzichtelijk maken: houd rekening met advieskosten, notariskosten en eventuele extra kosten bij juridische procedures.

Alternatieven vergelijken: kijk niet alleen naar bancaire en non-bancaire financiering, maar vergelijk ook verschillende aanbieders binnen de non-bancaire sector.

Exitstrategie vooraf bepalen: bespreek met uw klant hoe de lening aan het einde van de looptijd wordt afgelost of geherfinancierd.

Internationaal advies inwinnen: werk samen met lokale experts wanneer financiering in het buitenland wordt overwogen.

Risicoanalyse uitvoeren: identificeer de risico’s bij verschillende financieringsopties en zorg ervoor dat uw klant hierover goed geïnformeerd is.

Liquiditeitsplanning toepassen: controleer of de financieringsopzet aansluit bij de verwachte kasstromen van de onderneming.

Conclusie

Non-bancaire financiering biedt ondernemers en investeerders nieuwe mogelijkheden, maar vraagt om een strategische – en juridisch goed doordachte – aanpak. Het tweede recht van hypotheek kan een waardevol instrument zijn, mits correct ingezet en met kennis van de voorwaarden. Door de juiste informatie te verzamelen, deze goed te vergelijken en de regie bij de leningnemer te houden, kan een optimale financieringsoplossing worden bereikt.

Als accountant bent u een onmisbare schakel in dit proces. Door actief mee te denken en uw klanten goed te informeren, helpt u hen om betere financieringsbeslissingen te nemen en risico’s te beperken. Blijf daarom alert op ontwikkelingen in de markt en zorg ervoor dat uw advies altijd up-to-date is.

N. (Niels) Leijten is verbonden aan Stapelfinancieringen BV en partner van Fiscount Financieringsservice.

