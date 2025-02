Rechter wijst eisen Mr Probz tegen Sony grotendeels af

Het geschil tussen Mr Probz, echte naam Dennis Stehr, en Sony draait om de royalty-inkomsten van zijn wereldhit Waves uit 2013. Dat jaar sloot Stehrs platenlabel Left Lane een licentieovereenkomst met Sony voor de wereldwijde exploitatie van het nummer. Later werd een aanvullende overeenkomst getekend met Ultra Records, een Amerikaanse dochteronderneming van Sony, voor de distributie in de Verenigde Staten en Canada.

Conflict na wereldhit

Left Lane voerde in 2019 een audit uit om de royaltybetalingen te controleren en concludeerde dat Sony niet alle benodigde informatie had verstrekt, met name over inkomsten via Ultra en digitale platforms zoals Spotify. Toen Sony en Ultra weigerden aanvullende gegevens te verstrekken, volgde een juridische strijd.

Om het conflict te beslechten, sloten beide partijen in 2021 een vaststellingsovereenkomst. Hierin werd bepaald dat de oorspronkelijke exploitatieovereenkomsten werden ontbonden en dat Left Lane recht had op een aanvullende audit. Left Lane beweerde daarna dat Sony niet alle benodigde bronbestanden had verstrekt, waardoor een volledige controle van de royaltyberekeningen onmogelijk was. Volgens Left Lane betekende dit dat Sony de VSO niet had nageleefd, waardoor de exploitatieovereenkomsten alsnog ongeldig moesten worden verklaard. Sony betwistte dit en stelde dat de VSO een definitieve regeling vormde, waarin alle eerdere claims waren afgehandeld.

Grant Thornton

Grant Thornton deed onderzoek naar de handelwijze van Sony. Volgens de onderzoekers liet de platenmaatschappij na om Stehr inzage te geven in de boekhouding. Daardoor werd hem de controle van zijn verdiensten onmogelijk gemaakt. De artiest zou nog recht hebben op minstens 10 miljoen euro. Die claim is het directe gevolg van de vernietiging van alle overeenkomsten met Sony en Ultra Records door Mr. Probz en zijn onderneming Left Lane. Volgens de rapporten van Grant Thornton konden Sony en Ultra niet aantonen dat alle royalties waren uitbetaald aan Stehr. Bovendien zouden de bedrijven nooit de intentie hebben gehad om dat te doen. Stehr sprak daarom van bedrog en misleiding

Sony kreeg gelijk

De rechtbank stelde Sony in augustus 2023 in het gelijk. De partijen hadden de exploitatieovereenkomsten ontbonden en vervangen door de bepalingen van de VSO, waarin partijen elkaar finale kwijting verleenden voor hun geschil over de exploitatievergoedingen. De vordering tot vernietiging van de VSO wees de rechtbank af, omdat niet was gebleken dat het voor Sony niet mogelijk was om ‘at source’ af te rekenen en dat Sony niet zou willen meewerken aan een audit. Tot slot wees de rechtbank de vorderingen tot inzage en tot vergoeding van auditkosten af, omdat daarvoor onvoldoende was gesteld.

7,5 miljoen euro

In hoger beroep eiste Left Lane afgelopen maand de vernietiging van de exploitatieovereenkomsten met Sony en Ultra, omdat deze tot stand zou zijn gekomen door bedrog en dwaling. Hierdoor zou Left Lane recht hebben op alle exploitatie-inkomsten met terugwerkende kracht. Daarnaast vorderde het bedrijf een betaling van misgelopen inkomsten, verminderd met reeds gedane betalingen, en een voorschot van 7,5 miljoen euro. Ook eiste Left Lane een gedetailleerde berekening van de exploitatie-inkomsten, volledige auditgegevens en een dwangsom van 10.000 euro per dag bij niet-nakoming door Sony.

Sony stelde dat de VSO een bindende regeling was, waardoor vernietiging van de exploitatieovereenkomsten niet mogelijk was. Het bedrijf betoogde dat het geen onjuiste informatie had verstrekt en dat de audit niet volledig kon worden uitgevoerd door ontbrekende gegevens van derden, zoals digitale streamingdiensten. Wel erkende Sony dat 78.012 euro aan distributievergoedingen moest worden terugbetaald, maar betwistte het de overige claims van Left Lane.

Nog niet beslecht

Het hof oordeelde dat de VSO inderdaad een definitieve regeling vormde en dat er geen sprake was van bedrog of dwaling. Hierdoor blijft de overeenkomst in stand en wordt de vernietiging van de exploitatieovereenkomsten afgewezen. Het gerechtshof stelt wel dat aanvullend onderzoek nodig is naar bepaalde betalingen, zoals de vraag of inkomsten uit Vevo moeten worden afgerekend. De uitspraak betekent dat Left Lane niet in het gelijk is gesteld, maar Sony zich ook niet geheel aan verdere claims kan onttrekken. Het juridische conflict is daarmee nog niet volledig beslecht.

Lees hier de uitspraak.