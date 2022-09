Onderzoek Grant Thornton aanleiding voor rechtszaak artiest Mr. Probz en platenmaatschappij Sony

Artiest en producer Dennis Stehr, beter bekend als Mr. Probz, heeft platenmaatschappij Sony Music Entertainment (SME) gedagvaard. Volgens Grant Thornton hebben SME en dochteronderneming Ultra Records jarenlang royalties achtergehouden, waardoor Stehr miljoenen aan inkomsten zou zijn misgelopen.

Geen inzage in boekhouding

Het accountantskantoor heeft onderzoek gedaan naar de handelwijze van SME. Volgens de onderzoekers laat de platenmaatschappij na om Stehr inzage te geven in de boekhouding. Daardoor wordt hem de controle van zijn verdiensten onmogelijk gemaakt. Naar schatting heeft de artiest, bekend van nummers als Waves en Nothing Really Matters, nog recht op minstens 10 miljoen euro.

Royalties

Volgens de rapporten van Grant Thornton kunnen SME en Ultra niet aantonen dat alle royalties zijn uitbetaald aan Stehr. Bovendien zouden de bedrijven nooit de intentie hebben gehad om dat te doen. Het kantoor spreekt van bedrog en misleiding. “Als Stehr geweten had dat SME op deze manier royalty’s afroomde, was hij nooit een contract met ze aangegaan.”

Stehr spande al eerder een rechtszaak aan tegen SME en platenmaatschappij Ultra Records. Die zaak won hij, omdat de platenmaatschappijen volgens de rechter geen inzicht hadden gegeven in de betalingen van nog verschuldigde royalties.

(ANP)