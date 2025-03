Oprichter oamkb lanceert AI4 Accountancy

Pascale Petiet is na haar vertrek bij oamkb naar Bulgarije vertrokken en lanceert van daaruit per 2 april AI4 Accountancy, waar accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs elkaar kunnen vinden rond het thema AI. Dat meldt Petiet op LinkedIn.

oamkb Pascale Petiet richtte in 2010 oamkb op, dat daarna snel doorgroeide tot een bedrijf met meer dan 200 administrateurs, belastingadviseurs, accountants, bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches. Nadat CNBB Equity Partners (CNBB) in 2023 een meerderheidsbelang nam in de franchiseketen van administratie- en belastingadvieskantoren ruimde de oprichter vorig jaar plotseling het veld als CEO.

Nieuw initiatief

Petiet: “Toen ik in 2010 begon met oamkb, zag ik hoe accountants worstelden met technologische veranderingen. Ik vroeg me vaak af: Hoe blijf je relevant in een sector die zo snel evolueert? Met oamkb bouwden we een netwerk van 90 kantoren en één ding werd duidelijk: samen sta je sterker. Die kracht van samenwerking en innovatie vormt nu de basis van AI4 Accountancy.”

Inmiddels heeft Petiet in meerdere opzichten een nieuwe koers ingezet, vertelt ze op de site van AI4 Accountancy. “Na meer dan 10 jaar online gewerkt te hebben als voormalig accountant en oprichter van oamkb, besloot ik mijn werkplek te verplaatsen naar de prachtige kust van Bulgarije. Hier, met uitzicht op zee en bergen, combineer ik mijn liefde voor vrijheid met mijn passie voor innovatie. Dankzij jarenlange ervaring met online samenwerken onderhoud ik nauw contact met al mijn relaties en kan ik me volledig richten op mijn missie. Mijn missie? Iedereen in de financiële dienstverlening helpen om succesvoller te worden in hun werk en klaar te zijn voor de toekomst! Met AI4 Accountancy creëer ik een bruisende community waar accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs de kracht van AI ontdekken, kennis delen en elkaar inspireren. Samen maken we de financiële sector slimmer, efficiënter en toekomstbestendig.”

AI4 Accountancy gaat op 2 april van start. Over het initiatief meldt Petiet:

Meer informatie is te vinden op de site van AI4 Accountancy.