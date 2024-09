Oprichter Pascale Petiet weg bij oamkb na ‘verschil van inzicht’ met PE-partij

CNBB is het investeringsvehikel van Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens, (mede)oprichters van Exact en Yuki. Bij de entree van de private equity-partij vorig jaar zomer waren er onder de vlag van Oamkb ongeveer 120 administrateurs, belastingadviseurs, accountants, bedrijfsadviseurs en bedrijfscoaches actief. De geconsolideerde omzet bedroeg volgens het bedrijf in 2022 ongeveer elf miljoen euro. Inmiddels staat op de website vermeld dat er meer dan 200 specialisten aan Oamkb zijn verbonden.

Ambitieuze investeerder

De ambities van Oamkb en investeerder CNBB zijn torenhoog. Meerderheidsaandeelhouder CNBB verschaft groeikapitaal voor een buy & build-strategie, waarbij vorig jaar de ambitie werd uitgesproken om binnen vijf tot zeven jaar een gevestigde waarde in de top 20 te worden. CEO Pascale Petiet behield bij de entree van CNBB een minderheidsbelang en zou strategisch betrokken blijven, meldden de betrokkenen.

Blogs over ervaring als CEO met PE

Op Accountancy Vanmorgen deelde voormalig accountant Petiet nog maar zeer kort geleden in twee blogs openhartig haar ervaringen als CEO met de overname door de private equity-partij, en met de vele overnames van kleine en grotere kantoren. Over de samenwerking met private equity schreef ze in juli onder andere: “Voor mij werkt de samenwerking goed. Het schuurt wel eens, maar dat is de uitdaging. Als de visie en missie bij elkaar passen, blijven de uiteindelijke doelen hetzelfde. Wat ik fijn vind is dat er respect is voor onze oude franchisenemers. Sommige nemen afscheid, omdat je als eenpitter minder voordelen zal krijgen van de grotere organisatie. Dat is ook okay, daar zijn afspraken over gemaakt. Anderen kijken de kat uit de boom en blijven werken zoals we altijd al bij oamkb werkten. Persoonlijk is het voor mij een uitdaging om onze doelen voor elkaar te krijgen, dat vind ik leuk. Bouwen, de branche veranderen voor ondernemers en medewerkers; we hebben nog veel te doen. Misschien dat ik volgend jaar weer een terugblik geef.”

Vertrek

Die terugblik volgend jaar komt er niet meer van, want zo’n twee maanden later blijkt CEO Petiet ineens per direct te zijn vertrokken bij haar geesteskind. “Na jaren van intensieve samenwerking en groei is het tijd voor een nieuwe stap”, laat ze daarover aanvankelijk weten. Gevraagd om een toelichting zegt Petiet: “Ondanks mijn positieve berichten kon ik mij niet verenigen met de weg die de PE-partij in wilde slaan. Afgelopen vrijdag heb ik mijn laatste werkdag gehad bij oamkb. Ik ga mij nu richten op AI in onze branche. Daar heb ik enkele maanden voor nodig.” Lucas Brentjens wordt haar opvolger als CEO, meldt de vertrokken Petiet. Diens CNBB-compagnon Arco van Nieuwland bevestigt ook het plotselinge vertrek van de oprichter van Oamkb: “Het is snel gegaan vanwege een verschil van inzicht in hoe ons beleid uit te voeren. Dan is het voor iedereen beter het niet voort te laten duren, nadat er eerst gepraat is en er geen overeenstemming is bereikt.”