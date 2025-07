‘Fiscalist van de sterren’ na vrijlating aangehouden door Amerikaanse immigratiedienst

De Nederlandse belastingadviseur Frank Butselaar is maandag direct na zijn vrijlating uit een Amerikaanse gevangenis aangehouden door de immigratiedienst ICE, meldt het FD. De zogeheten ‘fiscalist van de sterren’ zat in de VS een celstraf uit vanwege betrokkenheid bij een onjuiste belastingaangifte van dj Afrojack.

Zijn aanhouding zet een streep door zijn geplande terugkeer naar Nederland.

Butselaar werd maandagochtend vrijgelaten uit de federale gevangenis in Danbury, Connecticut. Hij had daar sinds oktober 2023 vastgezeten nadat hij vanuit Italië aan de VS was uitgeleverd. Van de opgelegde straf van 30 maanden had hij met voorarrest en goed gedrag het grootste deel al uitgezeten. Toch werd hij bij de uitgang van de gevangenis opgewacht door ICE-agenten, die hem opnieuw meenamen in detentie vanwege zijn illegale verblijfstatus.

Volgens zijn Amerikaanse advocaten was Butselaar juist van plan om de VS onmiddellijk te verlaten en beschikte hij al over een vliegticket voor de terugreis. Toch weigerde ICE hem te laten gaan. Hij is inmiddels weer teruggebracht naar dezelfde gevangenis, waar hij nu onder ICE-toezicht valt. Wanneer hij mag vertrekken is onduidelijk.

De onverwachte actie van ICE zorgt voor grote onzekerheid. “Het betekent opnieuw onzekerheid over de thuiskomst van Frank,” aldus zijn vrouw Annemarieke vanuit Nederland.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat nog een eigen fraudezaak tegen Butselaar heeft lopen, zegt op de hoogte te zijn van zijn vrijlating, maar benadrukt dat zijn aanhouding een interne Amerikaanse aangelegenheid is. ICE voert sinds het presidentschap van Donald Trump een strenger beleid ten aanzien van migranten, waarbij mensen zonder geldige verblijfsstatus direct worden opgepakt en uitgezet.

Bron: FD

