Klacht over schaderapport accountant in visvijverzaak ongegrond

De Accountantskamer heeft een tuchtklacht ongegrond verklaard die was ingediend tegen een accountant die een schaderapport opstelde over beweerde schade door illegale visserij en niet opgeleverde visstekken aan een recreatieplas in Hoogeveen.

Uitspraak: 24/2784 en 24/3919 Wtra AK

Huurder en klager Carp Nijstad exploiteerde tien visplekken, maar stelt schade te hebben geleden doordat verhuurder Lido Drenthe zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakwam. Het schaderapport kwam in een civiele procedure onder vuur te liggen nadat de rechtbank Noord-Nederland slechts 21.000 euro van de aanvankelijk becijferde 3 ton aan schade toekende.

De verhuurder diende daarop een tuchtklacht in tegen de accountant. Hij zou onvoldoende zorgvuldig hebben gehandeld, onder meer door klakkeloos informatie van de opdrachtgever over te nemen, geen hoor en wederhoor toe te passen en een ondeugdelijke schadeberekening te maken. Ook zou hij de fundamentele beginselen van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) niet hebben gewaarborgd.

Geen persoonsgericht onderzoek, hoor en wederhoor niet verplicht

De Accountantskamer benadrukt in de uitspraak dat de (inmiddels gepensioeneerde) RA de rapporten opstelde als partijdeskundige in een civiel geschil en dat zijn werkzaamheden vielen onder de NBA-handreiking 1127 voor opdrachten ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen. Omdat het hier niet ging om een persoonsgericht onderzoek in de zin van NBA-handreiking 1112, bestond er geen verplichting tot het toepassen van hoor en wederhoor.

Volgens de Accountantskamer was het onderzoek gericht op de berekening van de beweerde schade van Carp Nijstad, niet op het functioneren of handelen van de verhuurder. Bovendien maakte de accountant in zijn rapporten voldoende onderscheid tussen aannames van de opdrachtgever en zijn eigen berekeningen.

Niet klakkeloos overnemen, fout hersteld

Het verwijt dat de accountant informatie van Carp Nijstad klakkeloos zou hebben overgenomen, houdt volgens de Accountantskamer geen stand. Zo volgde hij weliswaar de door de opdrachtgever gestelde 31 overtredingen van illegale visserij als uitgangspunt, maar benadrukte expliciet dat hij die feiten niet zelfstandig had vastgesteld. Ook week hij in zijn schadeberekening af van door de opdrachtgever genoemde bedragen, bijvoorbeeld door lagere boetebedragen te hanteren dan Carp Nijstad had voorgesteld.

Een gemaakte fout bij de inflatiecorrectie, waarbij cijfers van 2021 ook op 2022 waren toegepast, werd later gecorrigeerd. Ook werden ontbrekende facturen en betaalbewijzen voor advocaat- en accountantskosten alsnog toegevoegd in een aanvullend rapport.

Ongegrond

De Accountantskamer verklaart uiteindelijk alle klachtonderdelen ongegrond. Er is geen sprake van schending van de VGBA of andere fundamentele beginselen. De accountant liet tijdens de zitting weten dat hij het betreurt dat hij aan het einde van zijn lange loopbaan nog wordt geconfronteerd met een eerste tuchtklacht.

Het is aan de civiele rechter is om de schade en de juridische aspecten van de zaak te beoordelen. De accountant diende slechts de gestelde schade te berekenen op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en maakte de beperkingen en aannames in zijn rapporten voldoende duidelijk. De kritiek van de klager dat de berekende schade van drie ton in de civiele procedure fors werd teruggebracht tot 21.000 euro, betekent niet dat het schaderapport ondeugdelijk was of dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.