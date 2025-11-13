Zo bespaar je 40+ minuten per Wwft-check

Heb jij wel eens een Wwft-onderzoek moeten doen? Dan weet je als geen ander hoe enorm tijdrovend en frustrerend dit proces is. Je vraagt gegevens op bij de Kamer van Koophandel, checkt sanctielijsten en doorzoekt de media. Daarna is het kopiëren en plakken geblazen in Excel, waarbij je ook nog goed moet opletten om geen fouten te maken.

En alsof dat nog niet genoeg is, moet je klanten jaarlijks opnieuw beoordelen én wijzigingen tussendoor in de gaten houden. Een enorm tijdrovend proces – en daar zitten jij en je overvolle team nu nét niet op te wachten. Hoe het ook anders kan? We leggen het je uit.

Administratiefrustratie

Het huidige Wwft-proces is allesbehalve efficiënt ingericht. Per klant moet je namelijk losse gegevens ophalen bij verschillende bronnen om die vervolgens handmatig vast te leggen en over te typen in meerdere systemen. Daarnaast ben je nooit écht klaar met zo’n check. Je moet ‘m namelijk constant monitoren en ieder jaar opnieuw beoordelen. Een gemiddelde Wwft-check kost zo al snel zestig minuten per klant – en dan hebben we het nog niet eens over het monitoren en opnieuw beoordelen. Kan dat nou niet makkelijk?

Op naar 80% tijdswinst (of meer)

Zeker – er is een manier om dit slimmer aan te pakken: met behulp van de Wwft Workflow Wizard. Daarmee ben je namelijk nog maar zo’n twaalf minuten kwijt per klant. Dat scheelt tachtig procent van je tijd! En daar stopt het niet: de grootste winst zit juist in de doorlopende monitoring.

Zie het als een wasstraat: met een druk op de knop start je het proces en checkt én monitort de software automatisch je klanten. Signaleert de Workflow Wizard een mutatie zoals een adreswijziging, nieuwe bestuurder of een klant die ineens op een sanctielijst staat? Dan pakt ‘ie zelfs de opvolging direct voor je op. Kortom: waar je nu vaak achter de feiten aanloopt, bespaar je met zkr structureel tijd en voorkom je verrassingen.

De Wwft Workflow Wizard

Onze Workflow Wizard zet ingewikkelde compliance-processen om in drie heldere en geautomatiseerde workflows:

✔️ Eigen sjablonen: bouw workflows met stappen, checks en velden die precies passen bij jouw praktijk en eisen. Zo ben je altijd compliant.

✔️ Intelligente flows: de workflow beweegt mee met jouw input. Automatisch, logisch en relevant bij elke situatie.

✔️ Standaardmodellen: start direct met kant-en-klare én compliant workflows. Geen dubbel werk, wel snel aan de slag.

Wat je verder precies van onze Workflow Wizard mag verwachten? Nou:

✔️ 24/7 monitoring: wijzigingen worden automatisch gedetecteerd.

✔️ Slimme opvolging: nieuwe bestuurders of aandeelhouders worden direct gescreend en toegevoegd aan de monitoring, oude gegevens worden automatisch gearchiveerd.

✔️ CRM‑koppeling: dubbele invoer verdwijnt, actuele resultaten komen automatisch terug in je systeem.

✔️ Eenvoudige wizard: onboarding is binnen een uur geregeld en zelfs voor nieuwkomers makkelijk in gebruik.

Het resultaat? Minder handwerk, minder fouten en meer grip op risico’s.

Get started

Benieuwd hoe de Wwft Workflow Wizard van zkr werkt in de praktijk? En hoe het naadloos aansluit op jouw werkwijze? We laten het je zien tijdens een persoonlijke demo van een halfuur.