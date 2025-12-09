Een hoorcollege met open vizier

Bij gebreke aan een betere metafoor vandaag: als mediator voel je je soms een toeschouwer bij een concert. Partijen improviseren, botsen af en toe op dissonanten, hervinden hun ritme. En het proces zelf ontvouwt zich als een partituur die ik niet schrijf, maar wel dirigeer.

Ik geef de maat aan, maar laat ruimte voor hun eigen variaties. Vergelijk het met een jazzformatie: vrijheid binnen kaders, met structuur als houvast.

Mijn vaste mantra als mediator luidt: ik adviseer niet, ik informeer. Of het nu gaat om een STECR-richtlijn of een wetsartikel. Als MfN-registermediator mag (en móet) ik cliënten wijzen op publieke bronnen die relevant zijn voor hun besluitvorming. Met uitzondering van echtscheidingen, daar hanteren we andere gedragsregels. De informatieplicht is geen vrijblijvendheid, maar in beginsel zelfs tuchtrechtelijk verankerd. Dus toen het gesprek stokte op emoties en abstracte verwijten, wees ik op het juridische raamwerk. Niet onbekend voor deze heren; het zijn immers fiscale vakmensen pur sang. Toen interrumpeerde een van hen met een veelzeggende opmerking: “We kunnen hier wel blijven hangen in zachte gevoelens, maar laten we het juridisch kader gewoon beetpakken. Dát is onze taal.”

En zo ontstond spontaan een vaksessie van enkele uren, die uitgroeide tot kantelpunt in het traject. Ik projecteerde het Burgerlijk Wetboek op een eenvoudige PowerPoint-slide en zoomde in op boek 7A. Daarop begonnen zij – met vakmatige scherpte – aan een levendige analyse van de artikelen 1655, 1662 en 1683 BW.

Een fiscaal juridisch hoorcollege. Eerlijk is eerlijk: het is dan best handig dat ik als MfN-registermediator ook gewoon in de basis jurist ben.

Het weegmoment van inbreng

De discussie over inbreng (artikel 7A:1662 BW) kreeg al snel diepgang. Inbreng was niet alleen geleverd in arbeid, maar ook in intellectueel kapitaal, opgebouwde reputatie en duurzame cliëntrelaties. Een van de maten (degene die aanvankelijk overwoog de maatschap te verlaten) gaf op een moment aan: “Als ik uitstap, mis ik het contact met cliënten én de voldoening. Ik wil nog niet achter de geraniums.”

Deze uitspraak bleef hangen en vond later, tijdens de onderhandelingsfase, opnieuw zijn plek. Uiteindelijk kozen de vennoten voor een middenweg: hij blijft verbonden als ‘wandelende Winkler Prins’, met behoud van zijn expertise en status, maar zonder managementverantwoordelijkheid. Intern wordt hij inmiddels met gevoel voor humor aangeduid als ‘onze levende zoekfunctie’, extern fungeert hij als ‘directeur relaties’: vertrouwd aanspreekpunt voor cliënten én baken van ervaring.

Geen afscheid dus, maar een herijking van zijn rol. Een zachte landing met blijvende waarde.

Verdelen versus vernieuwen

Voor een andere maat werd het traject vooral een kwestie van loslaten én herijken. Tijdens de sessies gaf hij openlijk toe dat zijn specialisme complexe internationale fiscale vraagstukken al jaren ondergesneeuwd raakte door de dagelijkse waan van de dag. “Ik wil niet nóg een jaar voorbij laten gaan zonder iets te publiceren of een lezing te geven. Daar zit handel en moeten we omarmen.” zei hij.

Ook die uitspraak bleef hangen en keerde terug in de onderhandelingsfase. De oplossing die gezamenlijk werd gevonden:

Hij treedt terug uit de dagelijkse bedrijfsvoering,

Hij richt zich volledig op het opzetten van vaksessies waarin kennisdeling, zichtbaarheid én omzetgroei samenkomen.

In ruil daarvoor ziet hij af van een deel van de goodwill. Op het eerste gezicht misschien een paradox: minder claim, meer waarde. Maar het resultaat werd voor partijen glashelder: meer inhoudelijke voldoening, meer rendement uit expertise, en aanzienlijk minder ruis in de samenwerking.

Voortzetting zonder vechtscheiding

De twee overige maten besloten het fundament van de maatschap te behouden, maar wel met een frisse blik en nieuwe energie. Onder dezelfde naam, met heldere afspraken en met ruimte om twee jonge fiscalisten aan te trekken die onder hun vleugels kunnen doorgroeien.

Tijdens de gezamenlijke sessies werd het duidelijk: de naam, het pand en de opgebouwde reputatie vertegenwoordigen waarde (maar alleen als het fundament stevig en gedragen blijft). De oude samenwerking wordt ordentelijk afgewikkeld. De nieuwe start is niet alleen toekomstgericht, maar ook juridisch solide onderbouwd.

Reflectie op de te overspannen afstand

Voor mij als mediator was dit een bijzondere casus. Niet vanwege de emotie of de spanning, dat zijn vaste ingrediënten in elk traject. Maar vanwege de openheid tot reflectie, de bereidheid tot herverdeling en het herwaarderen van ieders rol.

Had dit zich ontvouwd in een juridische procedure, dan was de uitkomst wellicht formeel sluitend, maar relationeel uitgehold. Met een kostenplaatje van al snel € 5.000 tot € 8.000 per partij exclusief griffiekosten en al van dien aard.

Het moment dat mij het meest is bijgebleven? De vaksessie waarin ik als mediator op gepaste afstand mocht meeluisteren. Vier experts met verschillende perspectieven, maar een gedeeld vakmanschap. Waar eerst de strijd ging over goodwill, ontstond ruimte voor erkenning. Waar eerst stilte viel, kwam visie.

Niet elk conflict eindigt in verwijdering. Soms eindigt het in een doordacht en werkbaar nieuw begin.

Slotgedachte

Samenwerken betekent niet altijd dezelfde mening delen. Het betekent: onderkennen wat waardevol is, en dat op een werkbare manier verdelen.

Deze maten hebben (ieder op hun eigen manier) gekozen voor een oplossing waarin hun belangen erkend werden, juridisch verankerd én praktisch uitvoerbaar. Geen vechtscheiding, maar een herstructurering die ruimte biedt voor groei, rust én perspectief.

Deze omvangrijke zakelijke mediation kon ik, vanaf het moment dat mijn telefoon rinkelde hoog in de Oostenrijkse bergen (zie aflvering 1) tot aan het zetten van de handtekeningen onder de eindovereenkomst, begeleiden in zo’n zestig uur (teruggerekend gemiddeld 15 uur per maat). Niet als juridisch adviseur, maar wel als procesbegeleider. En precies dat bleek voldoende.

Daan Breukhoven is zelfstandig MfN-registermediator bij arbeids- en zakelijke conflicten, zowel binnen publieke als private organisaties. Voor (echt)scheidingen, familie-, en omgangsconflicten heeft hij bovendien de extra accreditatie tot familiemediator behaald. Als jurist houdt hij aan tafel zicht op het wettelijk kader. Hij publiceert regelmatig in (vak)literatuur over mediation. Sinds 2013 is hij mediator en nu aangesloten bij Vereniging Fiscale Mediation, het Platform Business Mediation, de Vereniging Mediators Overheid, en de Vereniging Arbeidsmediators Nederland.

